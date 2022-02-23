بالأسعار| مواصفات ومميزات وعيوب realme 9i بعد إطلاقه في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة realme، أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية في السوق المصري، realme 9i.

ويعتبر realme 9i هو أول هواتف سلسلة realme 9 Series التي تطلقها الشركة في السوق المحلي، وسيليه إطلاق هاتفين آخرين هما realme 9 Pro وrealme 9 Pro+.

المواصفات

يُعد هاتف realme 9i هو أول هواتف هذه الفئة المزود بمعالج بيانات فائق الأداء من طراز Snapdragon 680 وشاحن Dart سريع بقدرة 33 وات، وهو ما يتيح للهاتف أفضل أداء، كما يتيح للمستخدمين تجربة "المستوى التالي من القوة".

على مستوى المواصفات الفنية للهاتف الجديد، فقد تم تزويد realme 9i بمعالج بيانات فائق الأداء من طراز Qualcomm Snapdragon 680 يعتمد على قاعدة التصنيع 6 نانومتر وهو معالج بيانات ثماني النواة تصل سرعته إلى 2.4 جيجا هرتز، ويتميز بأقل استهلاك للطاقة مع أفضل أداء ممكن. يتميز هذا المعالج بزيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 25% وكذلك زيادة أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع زيادة أداء وحدة معالجة الجرافيكس بنسبة 10% بما يتيح استخدام سلس وفائق وبداية أسرع للتطبيقات ومعدل أسرع لتحديث فريمات الشاشة وبالتالي تجربة ألعاب غير مسبوقة مع أقل مستوى من تأخر استجابة الشاشة.

ونظرًا لأنه أقوى هاتف ذكي من حيث الأداء في فئته اعتمادًا على معالج بيانات قائم على قاعدة تصنيع 6 نانومتر المتطورة، بالإضافة لشاشة متميزة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير ساعة وشاحن Dart بقدرة 33 وات، فإنّ هاتف realme 9i يؤكد أن سلسلة هواتف realme 9 Series ستقدم تجربة مستخدم استثنائية وأداء غير مسبوق.

تم تزويد الهاتف أيضًا بنظام شحن سريع ومتطور هو الأول من نوعه في تلك الفئة، ويضم شاحن Dart بقدرة 33 وات يمكنه شحن بطارية الهاتف العملاقة إلى 100% خلال 70 دقيقة فقط. أما بطارية الهاتف فهي عملاقة بكل المقاييس وتصل إلى 5000 مللي أمبير ساعة ويمكن ضبطها على وضع التوفير الفائق للطاقة بما يتيح للهاتف العمل على مدار الساعة ولأوقات ممتدة للغاية.

يتضمن هاتف realme 9i أيضًا كاميرا ثلاثية 50 ميجا بكسل تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم كاميرا رئيسية فائقة الوضوح 50 ميجا بكسل، وعدسة لصور البورتريه الأبيض والأسود الاحترافية 2 ميجا بكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل بالإضافة لباقة من وظائف التصوير الفوتوغرافي المتطورة مثل الرؤية البانورامية والتصوير الاحترافي والتصوير البطيء المتقطع Timelapse وفلتر تجميل الصورة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوبر تكست وتصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة Slow Motion.

يتميز الهاتف بشاشة قابلة للضبط الذاتي بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز لأداء سلس دون مشاكل، كما تدعم الشاشة 5 مستويات من تحديث الشاشة، وتأتي من نوع IPS، بدقة FHD+، بها طبقة حماية من نوع Dragontrail Pro Glass.

من ناحية أخرى، يصل معدل الشاشة إلى جسم الهاتف إلى 90.8% لشاشة متسعة وعرض واضح. يبلغ سُمك الجهاز 8.4 مم بينما يصل وزنه إلى 190 جرام فقط، وهو ما يعني سهولة حمله واستخدامه.

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم من طراز UI 2.0 تتيح للمستخدمين تجربة رائعة بلا مشاكل أو توقف.

يتمتع هاتف realme 9i بتصميم صوت ستيريو بريزم هو الأول من نوعه لهواتف realme الذكية، حيث يتيح هذا التصميم الفريد تأثيرات متغيرة ثلاثية الأبعاد للضوء والظلال بعدد لا نهائي من الألوان يعتمد على انكسار الضوء بطريقة مبهرة وجذابة للعين.

مميزات Realme 9i :-

شحن سريع 33 واط .

البطارية ما زالت تكفي اليوم بأكمله فهي بسعة كبيرة .

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

تصميم مميز و مختلف .. ولكن اللون الأسود يعاني من البصمات بسهولة لأنه لامع بشدة .

شاشة كبيرة بتردد 90 هرتز ولكن كان الأفضل لو كانت من نوع أموليد .

عيوب موبايل Realme 9i :-

ليس الأفضل في الألعاب لأن معالج سناب دراجون 680 أداءه متواضع في الألعاب.

لا يدعم خاصية الـ NFC .

لا تتوفر سماعات اذن في العلبة .

لا يدعم كاميرا التصوير الواسع.

الحافة السفلية للشاشة ما زالت كبيرة نسبياً .

كان من الأفضل لو كانت الشاشة من نوع أموليد مثل شاومي نوت 11 .

الأسعار

يتوفر الهاتف بلونين هما أزرق بريزم وأسود بريزم، وذلك بسعر خاص لأوائل المشترين من خلال التخفيضات الحصرية الخاطفة بداية من يوم 23 فبراير الساعة 2 مساءً على موقع Noon بسعر 3,790 جنيه للنسخة 4 جيجابايت+64 جيجابايت وبسعر 4,090 جنيه للنسخة 6 جيجابايت+128 جيجابايت.

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