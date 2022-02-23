شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تدفع 275 ألف دولار غرامة فى الولايات المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة Tesla على دفع غرامة قدرها 275000 دولار لانتهاكها قانون الهواء النظيف في مصنعها لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في فريمونت ، كاليفورنيا، حيث أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عن تسوية مع شركة Tesla Motors بعد أن وجدت انتهاكات لقانون الهواء النظيف في مصنعها لتصنيع السيارات.

وبموجب التسوية، وافقت تسلا على دفع غرامة قدرها 275000 دولار، وقالت مارثا جوزمان ، المديرة الإقليمية لجنوب غرب المحيط الهادئ في وكالة حماية البيئة ، "إن إجراءات الإنفاذ اليوم ضد تسلا تعكس التزام وكالة حماية البيئة المستمر بضمان الامتثال لقوانين الهواء النظيف الفيدرالية".

وقال جوزمان في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "تأخذ وكالة حماية البيئة على محمل الجد التزام كل شركة بالحفاظ على بيئتنا وحماية مجتمعاتنا الأكثر ضعفاً"، وتشمل قائمة ملوثات الهواء الخطرة ، أو "سموم الهواء" ، أكثر من 180 مادة كيميائية معروفة أو يشتبه في أنها تسبب السرطان أو تأثيرات صحية خطيرة أخرى.

وطبقت منشأة تسلا مواد طلاء تحتوي على الفورمالديهايد وإيثيل بنزين والنفتالين والزيلين، وبناءً على العديد من طلبات المعلومات المقدمة إلى Tesla، قررت وكالة حماية البيئة أن الشركة انتهكت لوائح قانون الهواء النظيف الفيدرالي.

وقد وجدت وكالة حماية البيئة أيضًا أن Tesla لم تقم بإجراء حسابات الانبعاثات الشهرية المطلوبة لإثبات الامتثال للمعايير الفيدرالية ، وفشلت في جمع وحفظ جميع السجلات المطلوبة المرتبطة بحساب معدل انبعاث الملوثات لعمليات الطلاء.

وفي عام 2019 ، وافقت Tesla على دفع غرامة قدرها 31000 دولار أمريكي لفشلها في الامتثال لمعايير انبعاثات الهواء لتسرب المعدات ، وعدم الامتثال لمتطلبات الإدارة لمولدات النفايات الخطرة والفشل في اتخاذ قرار مناسب بشأن النفايات الخطرة لبعض النفايات الصلبة المتولدة في المنشأة.