شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تعمل على وضع داكن أكثر إظلاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة جوجل تتيح للمستخدمين خيارا لإختيار مظهر فاتح أو مظهر داكن لبحث جوجل، حيث يمكنك اختيار المظهر المفضل لديك للبحث في معظم المتصفحات مثل Chrome و Firefox، وتتضمن صفحات البحث صفحة جوجل الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث.

لكن اعتبارًا من الآن ، عند استخدام سمة Dark theme في البحث ، يمنحك محرك بحث جوجل درجة رمادية بدلاً من اللون الأسود، ويقال إن عملاق التكنولوجيا يختبر الآن مظهرًا أسود تمامًا للبحث على سطح المكتب.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Google، لاحظ عدد قليل من المستخدمين أن صفحات البحث الخاصة بهم قد تحولت إلى # 000000 (أسود) ، بدلاً من الرمادي الداكن، وبصرف النظر عن هذا، أبلغ المستخدمون أيضًا أن ألوان الروابط والصفحات التي تمت زيارتها سابقًا قد تم تعديلها أيضًا لتبدو أكثر جرأة من المعتاد.

ويذكر التقرير أيضًا أن صفحة جوجل الرئيسية لم تتغير وتستخدم اللون الرمادي الفاتح للعديد من المستخدمين في اختبار A / B، وتشير لوحة الإعدادات السريعة إلى المظهر الجديد باللون الأسود وهو "المظهر الداكن" فقط.

ويشير التقرير إلى أن جوجل ستحتفظ على الأرجح بالسمة الرمادية كخيار عندما تطرح السمة السوداء لأن السمة الرمادية مناسبة لعينيك ، خاصة عند التنقل إلى صفحات ويب خفيفة نسبيًا، وحتى الآن، لا يظهر لون المظهر الجديد إلا لعدد قليل من المستخدمين في الأيام القليلة الماضية، ولم تكشف جوجل حتى الآن عن أي تفاصيل حول التغيير.