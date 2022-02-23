شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة أبل المستقبلية ستضم تقنية قيادة ذاتية من شركة كورية جنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة أبل تعمل على سيارة كهربائية ذاتية القيادة يمكن إطلاقها في غضون بضع سنوات، والآن ذكر تقرير جديد أن أبل قد دخل في شراكة مع شركة كورية جنوبية لتطوير شريحة الطيار الآلي لسيارتها.

ووفقًا لتقرير صادر عن TheElec ، دخلت أبل في شراكة مع شركة كورية جنوبية لتجميع واختبار أشباه الموصلات (OSAT) لتطوير تقنية الطيار الآلي للسيارة، حيث يقود المشروع مكاتب أبل في كوريا الجنوبية، وقد تم إطلاقه في عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل.

ويقال إن شركة آبل تتخذ طريقًا مشابهًا لـ Tesla، حيث استخدمت شركة تسلا أثناء تطوير شريحة الطيار الآلي الخاصة بها ذاكرة Samsung وأعطت أعمال التجميع لشركة JCET STATSChipPAC Korea.

ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم Apple Car شاشات LED في جميع أنحاء السيارة لإبلاغ السائقين الآخرين بما يفعله نظام القيادة الذاتية، وستعرض الشاشة معلومات الكبح وسرعة السيارة ورسائل أخرى على شكل رسومات وفيديو.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للسائقين الذين يوقفون السيارة ، يمكن أن تعرض شاشات العرض رسالة وداع ، أو ترحب بالمستخدم عند وصوله إلى السيارة نفسها، من المتوقع أن تستخدم Apple Car المرتقبة شريحة "C1" تعتمد على معالج A12 Bionic مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي داخل المقصورة مثل تتبع العين.