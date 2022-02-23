شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Netflix تختبر خلاصتها الكوميدية الشبيهة بـTikTok على أجهزة التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadged اختبارات نتفليكس للخلاصات الكوميدية، وقال لم يكن يعتقد أحد أن Netflix ستترك خلاصتها الكوميدية على غرار TikTok على الهواتف، ومن المؤكد أن الشركة ستطلق اختبارًا يجلب ميزة Fast Laughs إلى أجهزة التلفزيون.

وقال التقرير اشترك وستحصل على موجة من المقاطع المضحكة التى نأمل أن تكون من عروض Netflix والأفلام والعروض الكوميدية (بالطبع)، ابحث عن شيء تستمتع به ويمكنك مشاهدة الأمر برمته أو إضافته إلى قائمة المشاهدة الخاصة بك.

ويتم نشر الإضافة "ببطء" للمشتركين في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا، وإذا تم تمكينه فستجده عدة صفوف فى عمق صفحتك الرئيسية، وستحترم Fast Laughs إعدادات المحتوى الخاصة بك، لكنها لن تكون متاحة في ملفات تعريف الأطفال.

ويبدو التوسع غريبًا بالنسبة لميزة تم إنشاؤها بشكل فعال لتوصيل الأشخاص الملتصقون بتطبيقات الوسائط الاجتماعية على هواتفهم، ولكن من السهل رؤية منطق الإصدار التلفزيوني.

وتعد Fast Laughs في النهاية أداة اكتشاف للمشاهدين الذين لا يمكنهم تحديد شيء لمشاهدته، وقد يساعدك هذا في الاستقرار على أى عرض بسرعة نسبيًا.