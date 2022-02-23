سوني تكشف عن خوذة جديدة لجهاز “بلايستيشن 5”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أزالت مجموعة سوني اليابانية العملاقة في مجال الإلكترونيات الستار عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة لأجهزة اللعب “بلايستيشن 5”.

وكانت المجموعة اليابانية أطلقت في مرحلة أولى إكسسوارا أول من هذا النوع سنة 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة.

وتتسم خوذة “بلايستيشن في آر 2” ذات اللونين الأبيض والأسود، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في الحمل. ولم يتم الإعلان عن سعرها أو تاريخ طرحها.

خوذة “بلايستيشن في آر 2”

وقال مصمم الحوذة يوجين موريساوا لوكالة فرانس برس “كانت لدينا أصلا خوذة شبه مكتملة مع الطراز الأول لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة جذرية. ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر وأخف”.

ومن ميزاتها الفنية ثمة خصوصا شاشة عالية الوضوح “أوليد”، وأربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.

كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع المستخدمين الذين يضعون نظارات. وتتيح فتحات أيضا دخول الهواء لمنع تشكل البخار.

5 ملايين نسخة

ونجحت سوني في بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة من خوذتها الأولى في العالم، إذ جعلت منها أحد أكثر الإكسسوارات مبيعًا في سوق آخذة في التوسع تضم خصوصا بين لاعبيها جهاز “ميتا كويست 2” من مجموعة ميتا الأميركية العملاقة (الشركة الأم لفيسبوك).

1.8 مليار دولار

وأظهرت دراسة لشركة “بي دبليو سي” أن قطاع الواقع الافتراضي درّ حوالى 1,8 مليار دولار من الإيرادات عام 2020، مع توقعات بأن ينمو بنسبة تقرب من 30 % بحلول عام 2025 لتقرب قيمته من سبعة مليارات دولار.

وفي سوق أجهزة ألعاب الفيديو، لا تزال “سوني” الشركة الوحيدة التي سلكت هذا الطريق حتى الساعة. غير أن هذا القطاع يجذب اهتماما كبيرا على وقع تطوير عالم “ميتافيرس”، وهو شبكة فضاءات افتراضية متصلة بعضها ببعض ومتاحة بفضل نظارات للواقع الافتراضي أو المعزز، ما يثير خصوصا اهتمام مجموعات عملاقة بينها ميتا ومايكروسوفت.