“أودي” تضيف اتصال “5G” لسياراتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - تعمل شركتا ”أودي“ الألمانية لصناعة السيارات، و“فيرايزون“ الأمريكية للاتصالات اللاسلكية، على إضافة تقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) داخل موديلات عام 2024.

وقال فرع الشركة في الولايات المتحدة ”Audi of America“، إن إضافة الاتصال الجديد ستساعد على تحسين أداء البرنامج الترفيهي في السيارات، وجلب قدرات أسرع لبث الموسيقى والفيديو.

وذكرت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، أن الصفقة هي الأحدث لجلب شبكة بسرعات أكبر للمركبات الجديدة مع احتياجات برامج أكثر تقدمًا من السيارات في الماضي، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تستكشف فيه شركات السيارات تقنيات جديدة، مثل الاتصال من السيارة إلى كل شيء المعروف باسم ”V2X“، والذي يمكن أن يعزز السلامة وجودة القيادة في المستقبل.

ونقلت ”فوربس“ عن الشركتين قولهما إن الخطة تتمثل في تقديم تقنية ”Ultra Wideband 5G“ لمجموعة سيارات الشركة، بدءًا من طرازات عام 2024. وأضافتا في بيان: ”الاتصال المحسن سيمهد الطريق لميزات جديدة، مثل خدمات الهاتف المحمول المعززة، وميزات مساعدة السائق الجديدة، والابتكارات التي تدعم الاتصال من أجل مستقبل القيادة الآلي“.

وتعد ”أودي“ واحدا من أوائل صانعي السيارات الذين أدخلوا دعم شبكة ”Wi-Fi“ داخل السيارة، فضلاً عن إدخال اتصال ”4G أو LTE“، بدءًا من طراز ”Audi A3“ سيدان في عام 2015.

بدوره، قال فيليب برابيك، نائب رئيس شركة ”أودي“ لتخطيط المنتجات: ”سنكون من بين الأوائل الذين يقدمون الجيل التالي من الاتصال إلى السيارات“.

وكانت ”أودي“ أيضًا، واحدة من أوائل الشركات التي جربت اتصالات ”V2X“، وهي ميزة فريدة تتيح لسياراتها التواصل مع نظام المرور المحلي لعمل تنبؤات ذكية حول ظروف حركة المرور والطرق.

وأعلنت الشركة أنها مستعدة للتعاون مع إدارات النقل في الولايات المتحدة، ومزودي البنية التحتية ومقدمي التكنولوجيا لتطوير اتصالات ”V2X“ المباشرة التي يمكن أن تحمي مستخدمي الطرق المعرضين للخطر، بمن في ذلك من المشاة وأطفال المدارس وطواقم صيانة الطرق وراكبي الدراجات.

ووفقاً لـ“فوربس“، لم تقدم ”أودي“ أي تفاصيل محددة حتى الآن حول الطرازات التي ستكون أول من تحصل على اتصال الجيل الخامس، أو بالضبط متى ستطرح للبيع، ولكن بالنظر إلى أنه من المتوقع إطلاقها في طرازات 2024، فمن المحتمل أن يصل الطراز الأول بحلول نهاية عام 2023.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن العملاق الألماني لصناعة السيارات، لن يكون هو أول من يقوم بتسويق السيارات بشبكات الجيل الخامس، حيث يقوم عدد من مصنعي السيارات في الصين بالفعل بتجهيز المركبات بأحدث جيل من التكنولوجيا اللاسلكية، وسوف يشق طراز ”iX“، الذي تقدمه شركة ”بي إم دابليو“ الألمانية، طريقه إلى العملاء الأمريكيين في الأسابيع والأشهر القادمة مجهزا بشكل مماثل.

وفي خطوة مماثلة، عقد صانعو سيارات آخرون أيضًا صفقات لجلب اتصال شبكة الجيل الخامس ”5G“ إلى سياراتهم الخاصة. ففي العام الماضي، أبرمت شركتا ”جنرال موتورز“ و“AT&T“ صفقة مماثلة لتجهيز جميع طرازات عام 2024 من ”شيفروليه“ و“بويك“ و“كاديلاك“ و“جي إم سي“ بتقنية الجيل الخامس.