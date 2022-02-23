تويتر تختبر ميزة جديدة “تخلصك” من المشاركات المزعجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تختبر منصة تويتر، عملاق منصات التغريدات المصغرة، ميزة جديدة للمستخدمين توقف من خلالها الإشعارات المزعجة.

الخاصية عرفت عبر موقع فيسبوك وعدد من المنصات الأخرى، في حين افتقدها موقع التغريدات الشهير تويتر.

وحسب موقع “ذا فيرج” يختبر الآن تويتر إتاحة هذه الخاصية لمستخدميه، ليمكنهم من إزالة الإشارة لهم في المحادثات المزعجة، للتخلص من الإشعارات التي تصلهم بسببها.

الخاصية تسمح لمستخدمي تويتر، بوقف وصول إشعارات من المحادثات المزعجة له، ووقف إتاحة أن يقوم شخص بالإشارة لهم من الأصل في أي مناقشة مشتقة من تغريدة.

ونقل الموقع صورة صورة لعناصر هذه الخاصية، التي تشمل إتاحة المستخدم لمنع الإشارة له مستقبلا في أي محادثة أو تغريدة.

ولم يعلن تويتر حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق الخاصية .

تثبيت الرسائل

في الوقت نفسه، أعلن موقع تويتر عن إتاحة خاصية تثبيت الرسائل المباشرة، لكافة مستخدميه مجانا، بعد أن كانت ضمن الخواص المدفوعة.

ووفق موقع “إنجادجيت”، فإتاحة تثبيت الرسائل المباشر، تسهل من عملية وصول المستخدم لللدردشات الهامة والمفضلة سريعا عبر تويتر.

وقبل ذلك، كانت هذه الخاصية متاحة فقط لأعضاء الخدمة المميزة المدفوعة من تويتر المعروفة بمسمى تسويقي Twitter Blue.

والخاصية متاحة من الآن لكافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، iOS وأندرويد، بالإضافة لمستخدمي تويتر عبر أجهزة الحاسوب.

ويتيح تويتر عملية التثبيت لـ6 رسائل دردشات لكل مستخدم بحد أقصى.

جدير بالذكر أن خاصية تثبيت الرسائل المباشرة على تويتر، ظهرت للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 كخدمة مميزة.