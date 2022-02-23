شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Truth Social لحرية التعبير من Trump يراقب المحتوى ويطرد المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكافح منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس السابق ترامب، Truth Social ، والتي تم إطلاقها قبل يومين فقط، مع مواطن الخلل الفنية وإدخال مستخدمين جدد في المراحل الأولى من طرحها، وفقا لتقرير engadged .

الموقع الذي وصف نفسه بأنه نوع من بديل حرية التعبير لتويتر مع سياسات أكثر تراخيًا في الإشراف على المحتوى، قام بالفعل بإخراج عدد قليل من المستخدمين من نظامه الأساسي، ويكافح المستخدمون الآخرون للوصول إلى النظام الأساسي، الذي يضم الآن ما يقرب من نصف مليون شخص على قائمة الانتظار الخاصة به.

وتم رفض المستخدم Matt Ortega من Truth Social على أساس اسم المستخدم الخاص به ،DevineNunesCow ، ذكرتMashable سخر حساب ساخر على Twitter يحمل الاسم نفسه من النائب السابق Devin Nunes ، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ Truth Social .

وأشار عدد قليل من المستخدمين إلى أن سياسة الاعتدال في Truth Social هي أكثر صرامة بشكل ملحوظ من Twitter، على الرغم من ادعائه بأنه ملاذ من رقابة Big Tech، وعلى عكس Twitter يمكن تعليق مستخدمي Truth Social أو طردهم من النظام الأساسي تمامًا لنشر محتوى يعتبره الوسطاء زائفًا أو تشهيريًا أو مضللًا، بينما كان لدى تويتر حظر واسع فى الماضي حول فيروس Covid-19 والمعلومات المضللة عن الانتخابات، كان يسمح بشكل منتظم للآخرين أنواع المعلومات المضللة ليطير بها.

ويمكن أيضًا حظر مستخدمى Truth Social لنشر محتوى يعتبره الوسطاء "تشهيريًا أو افتراءًا أو مرفوضًا بأي شكل آخر، ويميل Twitter إلى أن يكون انتقائيًا في كيفية تعامله مع الخلافات بين المستخدمين، ما لم يتضمن ذلك حملات التحرش المستهدفة.

ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تتمكن Truth Social من فرض سياسة الاعتدال الصارمة هذه في حالة استمرارها فى النمو على نطاق واسع، وتعتمد المنصة على مجموعة من الوسطاء المتطوعين وتقارير المستخدمين والروبوتات للتعامل مع إزالة المحتوى.

ويواجه المستخدمون الجدد والمحتملون أيضًا مشكلات فنية أثناء محاولة التسجيل في التطبيق، والذي يتوفر فقط على نظام iOS، كما واجهت المنصة انقطاعًا في الخدمة لمدة 13 ساعة بعد ساعات فقط من ظهورها مساء الأحد بسبب تدفق المستخدمين الجدد، ويعمل الآن على تحديد معدل عدد الحسابات الجديدة التي يمكن تسجيلها على الموقع وقائمة الانتظار للانضمام إلى التطبيق أكبر من500000 .

ويتمتع التطبيق حاليًا بمتوسط ​​تقييم 4.1 نجمة للمستخدم على متجر تطبيقات Apple ، على الرغم من أن عددًا من المراجعين من فئة 5 نجوم أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الاشتراك في التطبيق حتى الآن.