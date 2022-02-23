“ميتا” تُطلق خاصية الـ”Reels” على فايسبوك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما خسر فايسبوك في الفترة الأخيرة عددًا وافرًا من مستخدميه في ظل بزوغ نجم منصة تيك توك، أعلنت شركة “ميتا” المنصة الأم لفيسبوك أمس الثلاثاء رسميا إطلاق ميزة Reels على شبكة فيسبوك، وهي الميزة التي تشبه إلى حد كبير تطبيق تيك توك.

وذكرت ميتا – في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم – أنها أطلقت الميزة في كل أنحاء العالم، ما يجعل الميزة متاحة من خلال تطبيقات الخدمة على آي أوس إس iOS وأندرويد Android في أكثر من 150 دولة.

وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف ميتا ميزات تحرير جديدة إلى إصدار فيسبوك وتوسيع خيارات الإعلان، تتوفر معظم هذه الميزات بالفعل على Facebook Reels في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وفي Instagram Reels في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.

وكتب مارك زوكربيرج مؤسس شركة “ميتا” عبر حسابه على منصة “فيسبوك”: “اليوم نجعل خاصية Reels متاحة للجميع على فيسبوك على مستوى العالم، ونريد أن تكون تلك الميزة هي المكان الأفضل لمنشئ المحتوى للتواصل والربح، لذلك نحن نطلق أدوات جديدة لتحقيق الأرباح”.

وسيتمكن مستخدمو Facebook Reels من “إعادة مزج” مقاطع فيديو وتحميل مقاطع تصل مدتها إلى 60 ثانية، تماما كما هو الحال مع Instagram Reels. سيتمكنون أيضا من حفظ المسودات، وستضيف Meta أدوات جديدة لقص الفيديو في الأشهر المقبلة ستسهل على منشئي المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو مباشرة أو طويلة، اختبار تنسيقات مختلفة.