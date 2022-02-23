شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل احتجاز مسلح لرهائن داخل متجر آبل فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الهولندية أن مسلحا دخل متجر "آبل ستور" في أمستردام، مشيرة إلى أن عناصرها طوقوا المكان.

ودخل مسلح يرتدي ملابس مموهة وقناعًا وبندقية إلى متجر آبل ثم احتجز شخصًا كرهينة هناك لعدة ساعات قبل أن يتم القبض عليه، وبحسب ما ورد كان الرهينة أحد عملاء متجر آبل من مكان ما خارج هولندا.

وأظهرت صور المشهد الرهينة جالسا أمام المشتبه فيه ويداه مقيدتان خلف ظهره حسبما نقل موقع The verege عن بلومبرج. كان هناك أربعة أشخاص آخرين في المتجر يختبئون في خزانة، لكن يبدو أن المشتبه به لم يدرك أنهم كانوا هناك.

يقع المتجر في Leidseplein ، وهي منطقة مزدحمة في وسط المدينة مع العديد من الأشخاص حولها، وبعضهم يتم بث لقطات حية مع استمرار حالة الرهائن.

كان العشرات من الأشخاص الآخرين بالداخل أيضًا عندما بدأ الحادث ، لكنهم تمكنوا من الفرار قبل أن تنتهي الأمور، استمرت المواجهة مع الشرطة من حوالي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي حتى 10:45 مساءً، عندما نفد الرهينة من المتجر، وكان المشتبه به في الخلف.

كما ذكرت AT5 Echt Amsterdams Nieuws وتأكدت في تغريدات من الشرطة، صدمت الشرطة في مكان الحادث المشتبه به بعربة BMW X5 مصفحة.

وبينما كان المشتبه به يرقد بلا حراك على الأرض، أرسلت الشرطة روبوتًا لتفقده بحثًا عن متفجرات، وأكدت عدم وجود أي منها. ليس من الواضح سبب الحادث، ولكن وفقًا لتفاصيل من الشرطة، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا والذي أرسل صورًا ذاتية وصورًا أخرى إلى AT5 خلال الحادث الذي بدا أنه يرتدي سترة ناسفة.

ونشرت صحيفة هيت بارول في أمستردام تفاصيل كثيرة تم نشرها خلال مؤتمر صحفي بعد ذلك ، حيث قالت الشرطة إن محتجز الرهائن طلب المياه التي أحضرها روبوت إلى المتجر.

انتهز الرهينة هذه الفرصة للهرب من أجل الأمان. وفقا للشرطة ، كانت استراتيجيتهم هي إرهاق المشتبه به بالمفاوضات.

في مرحلة ما، طلب 200 مليون من العملات المشفرة (ما هي العملة أو الفئة غير واضحة) ، بالإضافة إلى ممر آمن بعيدًا عن متجر Apple.

ولم تعلق شركة آبل على الحادث ولم تعط الشرطة الدافع، ومع ذلك أفادت هيت بارول أن قائد الشرطة أشار إلى أن معدات المشتبه به لم تكن متوافقة مع خطط محاولة السرقة ويعتقدون أنه تصرف بمفرده.