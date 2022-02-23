شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تسجيل الدخول لانستجرام باستخدام بيانات دخول فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن اشترت فيس بوك (الآن Meta) انستجرام ، بدأت الشركة في دمج انستجرام وميزاته عبر منصاتها. تشترك هذه الأنظمة الأساسية الآن في الكثير من الميزات مثل Reel و Messenger وتكامل Direct Messenger والمزيد.

ومع ذلك، لتبسيط الأمور، بدأ فيس بوك في تقديم القدرة على استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك لتسجيل الدخول إلى انستجرام، وإذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام فيس بوك لتسجيل الدخول إلى انستجرام، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:

للقيام بذلك، فإن أول شيء عليك القيام به هو ربط حسابك على انستجرام بحساب فيس بوك، وستتمكن بعد ذلك من استخدام خيار تسجيل الدخول إلى فيس بوك على انستجرام.



كيفية ربط فيس بوك بـ انستجرام كيفية ربط فيس بوك بـ انستجرام 1.افتح انستجرام -> الإعدادات -> الحسابات -> المشاركة مع التطبيقات الأخرى.

هنا، اختر فيس بوك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك واسمح أيضًا بجميع الأذونات.

2.الآن، ستتم إعادة توجيهك إلى Account Center ، واستكمل الإعداد وانقر على "متابعة".

3.بمجرد ربط حساب فيس بوك، انقر فوق "تسجيل الدخول بالحسابات" واختر "السماح لجميع الحسابات" بتسجيل الدخول إلى بعضها البعض.

4.الآن، يمكنك استخدام بيانات اعتماد حساب فيس بوك الخاص بك لتسجيل الدخول إلى انستجرام.

لتسجيل الدخول باستخدام حساب فيس بوك على انستجرام، افتح انستجرام وانقر فوق تسجيل الدخول باستخدام فيس بوك. أدخل بيانات اعتماد فيس بوك لتسجيل الدخول.