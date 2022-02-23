شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعادة تشغيل جهاز Xbox One المعطل للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يتم تشغيل وحدة التحكم Xbox One الخاصة، يمكنك استكشاف المشكلة وإصلاحها وتشغيل النظام مرة أخرى من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، مع تفاصيل تطبيق كل منها.



تأكد من عمل وحدة تحكم Xbox One تأكد من عمل وحدة تحكم Xbox One إذا كنت معتادًا على تشغيل جهاز Xbox One باستخدام وحدة التحكم، فقد ترغب في استبعاد أي مشكلات تتعلق بالجهاز أولاً.

1. اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم لمعرفة ما إذا كان سيتم تشغيله، وإذا تم تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك كالمعتاد، فقد يعني ذلك أن وحدة التحكم قد لا تعمل.

2. اضغط على زر Xbox في وحدة التحكم ومعرفة ما إذا كان سيتم تشغيله، إذا لم يحدث شيء، فقد تكون البطاريات ميتة، وستحتاج إلى إعادة شحنها أو استبدالها.

3. إذا استمر تعذر تشغيل Xbox One، فقم بتوصيل وحدة التحكم مباشرة بجهاز Xbox، وحاول الضغط على زر Xbox مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت هذه هي الحيلة أم لا.

4. إذا لم تنجح الخطوات السابقة، جرب جهاز تحكم Xbox One مختلف، وإذا تمكنت وحدة تحكم أخرى من تشغيل Xbox One، فيجب عليك استبدال وحدة التحكم السابقة.



فصل جهاز Xbox One لبعض الوقت فصل جهاز Xbox One لبعض الوقت إذا كنت تلعب لعبة وتم إيقاف تشغيل Xbox One بشكل عشوائي ورفض تشغيله، فربما تكون قد ارتفعت درجة حرارته، لذلك:

1. قم بإزالة أي عنصر قد يسد فتحات Xbox One، فيمكن أن يؤدي أي إعاقة لنظام تهوية وحدة التحكم إلى تعطيل تدفق الهواء الداخلي، وهذا يعني أن الهواء الساخن لن يهرب وستغلق وحدة التحكم لمنع تراكم الحرارة من إتلاف المكونات الداخلية.

2. يحتاج جهاز Xbox One إلى التبريد، لذا اتركه قليلاً، ويجب عليك أيضًا التأكد من وضعه في منطقة بها الكثير من التهوية.

3. بمجرد التأكد من تبريد وحدة التحكم، اضغط على زر الطاقة وتحقق مما إذا كان سيتم تشغيلها مرة أخرى.



تحقق من كابل HDMI الخاص بجهاز Xbox One تحقق من كابل HDMI الخاص بجهاز Xbox One إذا لاحظت أن جهاز Xbox One قد أضاء ولكن لا شيء يظهر على الشاشة، فقد تكون المشكلة هي كابل HDMI نفسه.

1. تحقق لمعرفة ما إذا كنت قد قمت بتوصيل كبل HDMI بشكل صحيح بكل من Xbox One والتلفزيون، وإذا لم يعمل شيء، فحاول تبديل منافذ HDMI في التلفزيون.

2. إذا كان جهاز Xbox One لا يزال لا يكتشف أي شاشة، فحاول استخدام كابل HDMI آخر وتحقق من ظهور أي شيء.