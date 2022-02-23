شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف ذوبان الصفيحة الجليدية فى جرينلاند وتحذر من المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة حديثة، من أن الصفيحة الجليدية في جرينلاند تذوب من الأسفل إلى الأعلى، وهي الآن أكبر مساهم منفرد في ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم، حيث لاحظ الباحثون معدلات "غير مسبوقة" للذوبان في قاع الغطاء الجليدي، ناجمة عن كميات هائلة من المياه الذائبة المتساقطة من السطح إلى القاعدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع سقوط المياه الذائبة، يتم تحويل الطاقة إلى حرارة بطريقة مماثلة لكيفية توليد الطاقة الكهرومائية بواسطة السدود الكبيرة، وهذا التأثير هو إلى حد بعيد أكبر مصدر للحرارة تحت ثاني أكبر صفيحة جليدية في العالم، هذا ما وجده فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة كامبريدج.

ويحذر الخبراء من أن هذا يجعل من الصعب فهم السلوك الديناميكي للصفائح الجليدية في جرينلاند والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.

تتشكل آلاف البحيرات والجداول المائية الذائبة على سطح الغطاء الجليدي مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ضوء الشمس يوميًا.

لكن العديد من هذه البحيرات تصب بسرعة إلى القاع، وتسقط من خلال الشقوق والكسور الكبيرة التي تتشكل في الجليد، ومع استمرار الإمداد بالمياه من الجداول والأنهار ، غالبًا ما تظل الوصلات بين السطح والعمق مفتوحة.

كان البروفيسور بول كريستوفرسن من معهد سكوت بولار للأبحاث في كامبريدج يدرس بحيرات المياه الذائبة، وكيف ولماذا تستنزف بسرعة كبيرة، وتأثيرها على السلوك العام للغطاء الجليدي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وقال كريستوفرسن: "عند دراسة الذوبان الأساسي للصفائح الجليدية والأنهار الجليدية، فإننا ننظر إلى مصادر الحرارة مثل الاحتكاك، والطاقة الحرارية الأرضية، والحرارة الكامنة المنبعثة حيث يتجمد الماء وفقدان الحرارة في الجليد أعلاه، لكن ما لم ننظر إليه حقًا هو الحرارة الناتجة عن تصريف المياه الذائبة نفسها".

كما أنه لقياس معدلات الذوبان في قاعدة الغطاء الجليدي، استخدم الباحثون تقنية سبر الصدى الراديوي، وهي تقنية تم تطويرها في المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية واستخدمت سابقًا على الصفائح الجليدية العائمة في أنتاركتيكا، والتي بينت ما يحدث من ذوبان الجليد من أسفل لأعلى.