شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة أوربية تطالب بالسماح للأفراد بمقاضاة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الخصوصية الدولية ومجموعة المستهلكين الأوروبية BEUC وعدد من الأكاديميين، إنه ينبغي السماح للمستخدمين الأفراد بمقاضاة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين لخرقهم قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية التي تهدف إلى الحد من سلطتهم.

وتأتي دعوة التحالف المكون من 31 مجموعة وأكاديميين في الوقت الذي قام فيه المشرعون من الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي بسحق النقاط النهائية لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي اقترحته رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر قبل أكثر من عام بقليل قبل أن يصبح قانونًا حسبما نقلت نسداك عن رويترز.

تحدد مسودة DMA قائمة بالأمور التي يجب تجنبها لحراس البوابة عبر الإنترنت، والتي تستهدف في الواقع Apple AAPL.O ووحدة Alphabet GOOGL.O Google و Facebook الأم Meta FB.O و Amazon AMZN.O و Microsoft MSFT.O.

يسمح فقط لمستخدمي الأعمال بمقاضاة الشركات المخالفة.

وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يمكّن DMA المستخدمين، بشكل فردي وجماعي، من رفع إجراءات إنفاذ لانتهاك قواعد DMA أمام المحاكم الوطنية".

في حين أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي منفتحون على الفكرة ، تجاهلت دول الاتحاد الأوروبي هذا الطلب حتى الآن.

كما حث التحالف المشرعين ودول الاتحاد الأوروبى على السماح لهيئات المستهلكين وممثلي المجتمع المدني بالمشاركة في العمليات المنصوص عليها في مسودة القواعد بحيث تنعكس احتياجاتهم في قرارات المفوضية بشأن عمالقة التكنولوجيا.

يشمل الموقعون الآخرون على الرسالة المفتوحة مركز الديمقراطية الرقمية واتحاد المستهلك الأمريكي واتحاد الحريات المدنية لأوروبا والحقوق الرقمية الأوروبية وأكاديميين من جامعة أكسفورد وجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال وجامعة أمستردام.