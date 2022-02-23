شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خسائر الاحتيال عبر الإعلانات الرقمية تصل لـ68 مليار دولار على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في الإعلانات الرقمية ستصل إلى 68 مليار دولار على مستوى العالم هذا العام، مرتفعة من 59 مليار دولار في عام 2021.

وتقول Juniper Research إن البلدان الخمسة الأولى الأكثر تضررًا من الاحتيال الإعلاني - الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة - تمثل معًا 60 في المائة من خسائر الإنفاق على الإعلانات الرقمية العالمية.

وقالت مؤلفة البحث سكارليت وودفورد: "مع تمثيل الولايات المتحدة مثل هذا السوق المهم من حيث الإنفاق الإعلاني ، فإن الحملات في أمريكا الشمالية ستجذب بلا شك انتباه اللاعبين المحتالين".

وأضاف وودفورد: "سيؤدي هذا إلى ابتكار غير مسبوق في تكتيكات الاحتيال داخل الولايات المتحدة ، حيث يُظهر المعلنون مطلبًا أكبر لخدمات الكشف عن الاحتيال والتخفيف من حدته".

وستكون الولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن 35 في المائة من خسائر الاحتيال في الإعلانات الرقمية هذا العام.

وأظهرت النتائج أن "تلك الإعلانات في الولايات المتحدة ستعاني أكثر من غيرها من الخسائر المالية بسبب النشاط الاحتيالي ، حيث من المتوقع أن تتجاوز الخسائر الإجمالية في الولايات المتحدة 23 مليار دولار في عام 2022".

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق للإنفاق على الإعلانات الرقمية، مع مستويات عالية من اختراق الإنترنت واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول والمتصفح بشكل كبير مما يوفر فرصًا قوية لعرض المحتوى الترويجي.

وحث الباحثون المعلنين الرقميين الذين يستهدفون هذه الأسواق الخمسة الرئيسية على تكوين شراكات إستراتيجية مع بائعي اكتشاف الاحتيال الإعلاني والوقاية منه القادرين على التمييز بين حركة الإعلانات الصالحة والاحتيالية التي لا توفر أي عائد على الإنفاق الإعلاني.

وقال التقرير: "ستستخدم أنجح أدوات الكشف عن الاحتيال في الإعلانات خوارزميات التعلم الآلي لمقارنة حركة الإعلانات ببيانات خط الأساس التي تمت ملاحظتها مسبقًا والتي يمكن التحقق منها".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الهند 10 مرات خلال العقد المقبل ومن المرجح أن يمثل 70-85 في المائة من إجمالي سوق الإعلانات الذي يبلغ حاليًا 33 في المائة.

ومن المتوقع أن يصل سوق الإعلان الرقمي إلى 25-35 مليار دولار بحلول عام 2030 من 3 مليارات دولار في عام 2020 ، وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية RedSeer.