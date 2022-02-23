شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وiPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحد من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 5 كما يلى:



هاتف iPhone 13 Pro هاتف iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.



هاتف iPhone 5: هاتف iPhone 5: تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد: يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.