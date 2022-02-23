شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 آلاف سيارة من طرازات فاخرة مستمرة فى الاحتراق على متن سفينة شحن فى الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن سفينة شحن مشتعلة في وسط المحيط الأطلسي منذ الأسبوع الماضي كانت تقل حوالي 4000 مركبة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وفقا لتقرير digitaltrend .

وأشارت تقديرات من قبل شركة حلول المخاطر Russell Group إلى أن سفينة الشحن Felicity Ace تحمل على متنها سيارات بقيمة 400 مليون دولار، العديد منها سيارات فاخرة من أمثال بورش وأودي وبنتلي ولامبورغيني.

ولم تذكر فولكس فاجن، التي تمتلك العلامات التجارية، علنًا عدد كل طراز على متن فيليسيتي إيس، على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن الشحنة تشمل حوالي 1000 سيارة بورش و 189 بنتلي.

واشتعلت النيران في السفينة بالقرب من جزر الأزور على بعد 900 ميل غرب البرتغال يوم الأربعاء الماضي أثناء إبحارها من إمدن بألمانيا إلى ديفيسفيل ، رود آيلاند.

تم إجلاء الطاقم المكون من 22 شخصًا بسلام بعد وقت قصير من بدء الحريق. وقالت شركة تشغيل فيليسيتي أيس ، إم أو إل شيب مانجمنت، ومقرها سنغافورة، يوم الإثنين، إنها تعتقد أن السفينة لا تزال تحترق منذ خمسة أيام. وتشق قوارب مكافحة الحرائق حاليًا طريقها إلى مكان الحادث ومن المتوقع أن تصل إلى السفينة هذا الأسبوع.

وتشير التقارير إلى أن الحريق اشتعلت فيه بطاريات الليثيوم أيون على السيارات الكهربائية على متن السفينة، قد يكون عطل في إحدى البطاريات قد تسبب أيضًا في الحريق، على الرغم من ضرورة تأكيد ذلك.

وتعليقًا على الحادث، قالت سوكي باسي من مجموعة راسل: "أظهرت هذه الأرقام مرة أخرى عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.

ويأتي الحادث في وقت سيئ بالنسبة لشركات صناعة السيارات العالمية الذين هم في منتصف أزمة سلسلة التوريد في الحصول على أشباه الموصلات ، مما أدى إلى تأخيرات جديدة للسيارات الجديدة ".

وأضاف باسي: "إن حدثًا كهذا لن يفيد كثيرًا في غرس الثقة لدى المستهلكين".