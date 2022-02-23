إليكم ميزات هاتف الالعاب الجديد Nubia Red Magic 7

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المتوقع أن يتم قريباً إطلاق هاتف الألعاب الجديد Nubia Red Magic 7 للأسواق العالمية، حيث يأتي الهاتف بقدرة شحن 65W.

كانت شركة Nubia قد أطلقت هواتف Red Magic 7 و Red Magic 7 Pro في السوق الصيني خلال الأسبوع الماضي، واليوم تقدم الشركة هاتف Red Magic 7 للأسواق العالمية، بينما يأتي هاتف Pro للأسواق العالمية في الربع الثاني من 2022.

ولقد انطلق هاتف Red Magic 7 في السوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 120W، بينما يقتصر النموذج الخاص بالأسواق العالمية على قدرة شحن 65W.

من جانب أخر لا يختلف الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Red Magic 7 عن النموذج الخاص بالسوق الصيني، حيث يضم شاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 165Hz ومعدل لمس 720H.

كما تدعم الشاشة نسبة 100% من ألوان DCI-P3، أيضاً ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجا بايت رام مع اختيارات في ذاكرة 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويبدأ سعر Red Magic 7 من 629 يورو للنموذج الرئيسي بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويتوفر باللون الأسود، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة 16 وسعة 256 جيجا بايت باللون المتدرج من الأزرق والأحمر والأرجواني والذي ينطلق بسعر 729 يورو، كما يأتي أعلى إصدار بسعر 799 يورو.

يذكر أن Red Magic 7 ينطلق للأسواق العالمية بدءاً من 10 من مارس المقبل، على أن يتوفر في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وأيضاً قطر من بين دول أخرى.