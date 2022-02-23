شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد للعمل على Windows 12 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت قبل بضعة أشهر نظام التشغيل Windows 11 للجمهور، والآن ، يقال إن عملاق التكنولوجيا سيبدأ العمل على بديل Windows 11 قريبًا.

فوفقًا لتقرير موقع الويب الألماني Deskmodder ، سيكون Windows 12 هو خليفة Windows 11، وكما يشير التقرير أيضًا إلى أن مايكروسوفت ستبدأ العمل على نظام التشغيل الجديد في مارس.

ويدعي التقرير أن مايكروسوفت كانت تبحث بالفعل عن موظفين سيقدمون بعد ذلك دعمًا إضافيًا للفريق، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن الشركة ستبدأ قريبًا العمل على نظام التشغيل Windows 12 المزعوم، فقد لا نراه في أي وقت قريبًا حيث تخطط مايكروسوفت لبناء نظام التشغيل الجديد من البداية.

ووفقًا لـ Deskmodder ، ستتخلى الشركة تمامًا عن البنية التحتية لنظام التشغيل Windows 10، واعتبارًا من الآن ، لم تشارك مايكروسوفت أي تفاصيل أو خطط حول Windows 11 الوريث.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تم إنشاء Windows 11 على نفس الأساس مثل Windows 10 وهو مصمم للعمل بكفاءة على كل من الأجهزة التي تعمل باللمس والأجهزة التي لا تعمل باللمس.

كما أنه متوافق مع معظم الأجهزة التي تدعم Windows 10، ويضيف نظام التشغيل الجديد مظهرًا متجددًا والمزيد من التطبيقات إلى أجهزتك، وفي نظام التشغيل Windows 11 ، يبدو شريط المهام مشابهًا للشريط الذي يظهر على نظام التشغيل Mac وقوائم السياق والنوافذ المنبثقة والنوافذ بها زوايا مستديرة.

مع التحديث الأخير، بدأت الشركة أيضًا في طرح التطبيقات الأصلية المعاد تصميمها لنظام التشغيل Windows 11، وقد أثارت الشركة التصميم الجديد للتطبيقات لأول مرة عندما تم الكشف عن نظام التشغيل الجديد العام الماضي.

وفي حين أن العديد من الميزات التي أعلنت عنها مايكروسوفت كانت متاحة للجمهور من خلال الإصدار الرسمي لنظام التشغيل، فإن بعض الميزات المتبقية يتم طرحها أخيرًا مع التحديثات، وفي الأسبوعين الماضيين، قامت الشركة بتوسيع تطبيق Photos و Notepad و Media Player المعاد تصميمه ليشمل المزيد من المستخدمين.