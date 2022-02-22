شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم شركة آبل5.7 مليون دولار من قبل هيئة مراقبة المستهلك الهولندية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة الرقابة الهولندية لمكافحة الاحتكار غرامة قدرها 5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار) على شركة آبل، وذلك في خامس عقوبة من نوعها في أسابيع متتالية بشأن الوصول إلى طرق دفع غير تابعة لشركة آبل للاشتراكات في تطبيقات المواعدة.

وتقول هيئة المستهلكين والأسواق (ACM) إن صانع أيفون يسيء استخدام مركز مهيمن في السوق من خلال عدم السماح لصانعي تطبيقات البرامج في هولندا باستخدام طرق دفع أخرى لتطبيقات المواعدة التي يمكن الوصول إليها عبر متجر التطبيقات.

وقد فرضت ACM غرامات أسبوعية قدرها 5 ملايين يورو منذ أن فوتت شركة آبل الموعد النهائي في 15 يناير لإجراء التغييرات التي فرضتها الوكالة الرقابية، وقالت إن الشركة الأمريكية لم تقدم أي اقتراح جديد للامتثال لحكمها الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان "أوضحنا لشركة أبل بوضوح كيف يمكنها الامتثال ...". لكنهم رفضوا حتى الآن طرح أي مقترحات جادة "، ويخضع طلب متجر تطبيقات أبل الذي يقضي بأن يستخدم مطورو التطبيقات نظام الدفع الخاص بهم حصريًا بعمولات 30٪ للتدقيق في العديد من البلدان، وآخرها الولايات المتحدة.

وفي مشاركات المدونة، أشارت أبل إلى أنها امتثلت للحكم الهولندي من خلال السماح لصانعي تطبيقات المواعدة هناك بتقديم تطبيق جديد مع تمكين طرق دفع بديلة، وقالت شركة آبل إنها لا تزال تعتزم فرض عمولة بنسبة 27٪ على أي مدفوعات داخل التطبيق لا تقوم بمعالجتها، فقط أقل بقليل من 30٪ التي تفرضها على تلك التي تعالجها.

ورفضت ACM تحركات أبل باعتبارها تضع عبئًا غير معقول على مطوري البرامج ولا ترقى إلى مستوى الامتثال، ولم تعلق أبل ولا ACM على ما إذا كان قد تم دفع أي من الغرامات الأسبوعية، ولكن من المفهوم أن جميعها لا تزال مستحقة.