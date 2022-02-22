شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من مايكروسوفت لمستخدمى ويندوز 11 بسبب الأجهزة غير المدعومة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم "مايكروسوفت" حاليًا بتجربة طريقتين جديدتين لتحذير مستخدمي ويندوز 11 من قيامهم بتثبيت نظام التشغيل على أجهزة غير مدعومة، ففي أحدث إصدارات اختبار ويندوز 11، ظهرت علامة مائية جديدة على خلفية سطح المكتب، إلى جانب تحذير مماثل في الصفحة المقصودة لتطبيق الإعدادات.

إذا كان الإصدار التجريبي يعمل على أجهزة غير مدعومة، فإن العلامة المائية لسطح المكتب تنص ببساطة على "عدم تلبية متطلبات النظام"، وتظهر جنبًا إلى جنب مع رقم الإصدار الذي يظهر فقط في إصدارات التقييم أو ما قبل الإصدار من ويندوز. إنه مشابه، ولكنه أقل وضوحًا، للعلامة المائية شبه الشفافة التي تظهر في ويندوز إذا لم تقم بتنشيط نظام التشغيل حسبما نقل موقع The verege.

اكتشف مستخدم تويتر Albacore تحذير الإعدادات لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت، تنوي تمكين تحذير خلفية سطح المكتب هذا على نطاق واسع.

وكشفت الشركة المصنعة للبرامج مؤخرًا أنها ستختبر إضافات جديدة إلى ويندوز 11 والتي قد لا تكون نهائية.

ومع ذلك فإن هذه التحذيرات الجديدة هي علامة على أن مايكروسوفت تريد تعديل كيفية ظهور ويندوز 11 على الأجهزة غير المدعومة.

كان الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة من مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11 مثيرًا للجدل، لا سيما وأن نظام التشغيل يدعم رسميًا فقط Intel 8th Gen Coffee Lake أو Zen 2 CPUs وما فوق.

استخدمت مايكروسوفت تحذيرات مماثلة للإصدارات غير النشطة من ويندوز في الماضي، وتقيد ميزات مثل الوضع المظلم، وإعدادات التخصيص، والسمات من التعديل حتى يتم تنشيط النظام.

لا يبدو أن Microsoft تختبر أي قيود على الميزات، والتحذيرات حتى الآن مجرد تحذيرات دقيقة بدلاً من النوافذ المنبثقة أو الإشعارات.