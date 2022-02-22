شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن تفعيل خاصية Reels على جميع حسابات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيس بوك عن تفعيل خاصية Reels للفيديوهات القصيرة في جميع حسابات الموقع بجميع أنحاء العالم، بعد تفعيلها بشكل تجريبي خلال الفترة الأخيرة وحصولها على تفاعل كبير.

وكتب زوكربيرج في بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي: "اليوم نجعل خاصية Reels متاحة للجميع على فيس بوك على مستوي العالم، ونريد أن تكون تلك الخاصية هي المكان الأفضل لمنشئ المحتوي للتواصل وكسب بعض الأموال، لذلك نحن نطلق أدوات جديدة لتحقيق الدخل للجميع".



مارك زوكربيرج

وسبق وأعلن زوكربيرج عن عدد من القيم المؤسسية الجديدة لشركة ميتا، وقد تضمن إدخال قيم مثل "بناء أشياء رائعة" و"التحرك بسرعة معًا" ونداء جديد للتركيز على التأثير طويل المدى، وهذه تستند إلى قيم فيس بوك الحالية، مثل أن تكون جريئًا وتتحرك بسرعة، فهذا تطور للشعارات، التى كانت ذات يوم "تحرك سريعًا وحطم الأرقام"، تطورت إلى "تحرك سريعًا" وهى الآن "تحرك سريعًا معًا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أعاد زوكربيرج تسمية فيس بوك، إلى ميتا العام الماضى، وأنشأ شركة أم لبعض أكبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، بما فى ذلك واتس آب وإنستجرام بجانب فيس بوك.

كما أنه لإنشاء تعريف موحد جديد لجميع موظفي الشركة، قالت الشركة إن الموظفين يجب أن يعتبروا أنفسهم Metamates، وأوضح زوكربيرج على فيس بوك أن القيم الحالية كتبت فى عام 2007، لكن الكثير قد تغير داخل الشركة منذ ذلك الحين.

وأضاف زوكربيرج "نحن الآن شركة موزعة.. لدينا مجتمع عالمي وتأثير واسع النطاق. وأوضح أننا الآن شركة ميتافيرس، نبني مستقبل الاتصال الاجتماعى.. الآن هذا هو الوقت المناسب لتحديث قيمنا ونظام التشغيل الثقافى الخاص بنا".