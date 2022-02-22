شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احصل الآن على الهاتف الأفضل HUAWEI nova 9 بكاميرا سينمائية بدقة 50 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التطور الهائل الذي شهده قطاع صناعة الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية، تغيرت بطبيعة الحال آلية تفكير المستخدمين لهذه الهواتف، وتغيرت كذلك الطريقة التي يتبعونها من أجل تفضيل هاتف ذكي على آخر؛ إذ أن الأمر لم يعد مقتصراً على توفر كاميرا من عدمه، أو وجود شاشة تعمل باللمس أو لا، بل إلى جانب ذلك توفير النظام الأسلس، والمميزات الأرقى، والاستخدام طويل الأمد وفق أنسب الأسعار مما يوصلها إلى رضا العملاء في المحصلة، وهذا بالتحديد ما سعت إليه هواوي عند إصدارها لهاتفها الرائد في فئته HUAWEI nova 9 وجعلته خياراً أولاً بامتياز.

ويتميز هاتف HUAWEI nova 9 بتقنيات مبتكرة وتصميم عصري وكاميرا 50 ميجابكسل من شأنها إحداث ثورة في عالم التصوير بفضل نظام الكاميرا القوي وميزات الفيديو الجديدة التي تساهم في خلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم للحظات حياتهم. كما يحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية غامرة.

وتتيح كاميرا هاتف هواوي الجديد nova 9 للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يتميز أيضاً بشاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الطبيعية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الطويل وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط التي توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق الترابط بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9، والاستمتاع بالعروض والخصومات المتوفرة خلال الفترة الحالية، حيث يمكن للعملاء الحصول على سماعة HUAAWEI FreeLace وميزان HUAWEI Scale 3 وخصم 50% على خدمة تمديد الضمان HUAWEI Care عند شراء الجهاز وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية لهاتف HUAWEI nova 9 32 ميجابكسل بما يدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، وتسمح أيضاً للمستخدمين التقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث أمام الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو، حيث يمكن باستخدام تطبيق Petal Clip الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.

كما أن التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أصبح أمرًا سهلاً مع هاتف HUAWEI nova 9، مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 الجديد على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين، إلى جانب توافر متجرHUAWEI AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.