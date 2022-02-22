شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه زر "leave this conversation" الجديد من تويتر؟ .. ما هو وكيف سيعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تويتر يعمل على زر جديد يعرف بـ leave this conversation أو "اترك هذه المحادثة"، وكما يوحي الاسم، سيسمح لك الزر بترك سلسلة تغريدات تويتر، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، فإن سلسلة محادثات تويتر هي سلسلة من المحادثات تبدأ عندما يرد شخص ما على تغريدة.

ويمكن أن يستمر الموضوع إلى الأبد حتى يستمر المستخدمون في إضافة التعليقات، وسيستمر كل مستخدم ، وهو جزء من سلسلة الرسائل، في تلقي إشعارات من تويتر حول كل تحديث، وفي مرحلة ما، يمكن أن تكون الإشعارات غير ملائمة ومزعجة ولكن للأسف لا يوجد خيار متاح لترك موضوع.

وفي الوقت الراهن، يمكنك فقط كتم صوت سلسلة المحادثات بالكامل لإيقاف تلقي الإشعارات، لكن يجب ملاحظة أن الميزة الجديدة رصدتها جين مانشون وونغ، باحثة الأمن في هونغ كونغ.

وحسب لقطة الشاشة التي شاركها الباحث، ستقوم الميزة بإلغاء علامة اسم المستخدم الخاص بك من المحادثة، وتظهر لقطة الشاشة أيضًا أنه بمجرد إزالتك من سلسلة المحادثات، لن يتمكن المستخدمون الآخرون من الإشارة إليك مرة أخرى في المحادثة، كما أنه يوقف التنبيه لهذا الموضوع ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك مشاهدة المحادثة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن تويتر أيضًا أنه يقوم بتوسيع ميزة اختبار التصويت لأسفل لمزيد من المستخدمين، تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل الشركة في تغريدة، "لقد تعلمنا الكثير عن أنواع الردود التي لا تجدها ذات صلة ونقوم بتوسيع هذا الاختبار - المزيد منكم على الويب وقريبًا سيكون لدى iOS و Android خيار استخدام تصويت الرد المعارض".