شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة 100 يخت من الرموز غير القابلة للاستبدال للإبحار بعالم ميتافيرس الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد معرض ميامى الدولى للقوارب عرض 100 يخت ضخم فى إصدار محدود من NFT يمكن الإبحار بها في العالم الافتراضي ميتافيرس، وكشفت مجلة فوربس أن اليخوت لا يمكن السير بها في المحيطات والبحار، لأنها صممت بطريقة NFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال، من جانب بعض كبار مصممى اليخوت الفاخرة فى العالم، وفقا لموقع الرؤية.

ومن المقرر أن تضمن الصفقة للمشترين حق التمتع باليخت افتراضياً لمدة عام، تمتد إلى 5 أعوام بالنسبة لطرازHull # 1" مقابل 1875 دولاراً، كما سيتم تسجيل كل يخت على بلوكتشين للمصادقة على أصالة وملكية الأصل الرقمي لليخت الفريد، في حالة مشابهة ليخت الملياردير جيف بيزوس الذي سيتم إطلاقه رسمياً فى هولندا بوقت لاحق من العام الجارى.

ويسمح المشروع، الأول من نوعه، للعميل بالاشتراك مع المصمم لتخصيص يخته الفاخر للإبحار في ميتافيرس باستخدام تقنية الواقع المعزز، ويبلغ سعر المشروع المبدئي حالياً 95 مليون دولار، أو30148 إيثريوم، قابلة للزيادة.



يخت

وعلى جانب آخر، يشار إلى تحقيق مزاد عرضت فيه تذكارات لفرقة بيتلز على شكل NFT (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهي تكنولوجيا للتوثيق الرقمي، نظّمه جوليان لينون، في لوس أنجلوس، أكثر من 158 ألف دولار، حسب ما أعلنته دار (جوليانز أوكشنز) للمزادات، وشملت أبرز القطع التي طرحها للبيع ابن جون لينون، في مزاد نظّمته الدار، نسخة "NFT" من ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأغنية "هاي جود" بيعت بـ 76800 دولار.

وألّف أغنية البيتلز التي كانت معنونة بالأصل "هاي جول" بول ماكارتني في عام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي كان يمرّ بأوقات صعبة بعد انفصال والده جون عن والدته سينتيا، وتظهر الملاحظات بنسخة "NFT" على شكل رسوم متحركة إذ تُكتَب الكلمات تدريجياً على الصفحة يرافقها تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشرحها في سياقها التاريخي والعاطفي.

وقال جوليان لينون - فى تصريحات لموقع وكالة "فرانس برس" - "إذا كنت مشترياً لا يهمّني أن أرى الصورة فقط. لذلك أردت إضافة لمسة خاصة من خلال رواية قصة صغيرة تتعلّق بالصورة"، وبيعت أيضا نسخة "NFT" من معطف أفغاني كان يرتديه والده أثناء تصوير ألبوم "ماجيكال ميستري تور" في مقابل 22 ألفاً و400 دولار، كذلك الأمر بالنسبة إلى جيتار أهداه جون لينون إلى ابنه في عيد الميلاد، وهو سعر أعلى بأربع مرات من التقديرات الأولية.