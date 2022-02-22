شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكبر مجرة فى الكون بحجم أطول 153 مرة من مجرتنا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التعرف على Alcyoneus على أنها مجرة راديوية عملاقة، وتحتوي على مجرة مضيفة جنبًا إلى جنب مع نفاثات وفصوص ضخمة تندلع من مركزها.
لا يُعرف الكثير عن هذه المجرات الراديوية الغامضة، لكن الخبراء يعتقدون أن النفاثات والفصوص المرتبطة بها هي نتيجة ثانوية لثقب أسود فائق الكتلة نشط في مركز المجرة.
هذه النفاثات قادرة على السفر لمسافات شاسعة بسرعة الضوء، قبل أن تنتشر في فصوص عملاقة مشعة للراديو، وعلى الرغم من حجم Alcyoneus، فإن نوع فصوص الراديو التي يصدرها ليس بعيدًا عن المألوف. من المعروف أيضًا أن مجرتنا درب التبانة لها فصوص راديو خاصة بها.
لكن أحد أكثر الأشياء غموضًا حول Alcyoneus والمجرات الضخمة الأخرى مثلها هو كيف تنمو بشكل كبير جدًا، ويأمل الباحثون بقيادة مرصد لايدن في هولندا أن يساعد اكتشافهم للمجرة في تسليط الضوء على كيفية تشكل المجرات الراديوية ولماذا تكون كبيرة جدًا.