شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس" تطلق 46 قمرا صناعيا إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح إطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض، وفقا لتقرير RT .

وقال بيان صادر عن الشركة، أنه فى تمام الساعة 4:44 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة انطلق صاروخ من نوع Falcon 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وحمل إلى مدارات الأرض 46 قمرا من أقمار Starlink وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ كانت قد استخدمت سابقا فى 10عمليات إطلاق فضائي، وبعد استخدامها هذه المرة عادت نحو الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

وذكرت "سبيس إكس" أن عملية إطلاق أقمارها الأخيرة كان من المفترض أن تتم في 19 فبراير الجاري، لكن العملية أجّلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة إطلاق الصاروخ حينها.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019، وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 جيجابايت/ثا.