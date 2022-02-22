شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور نوعا من خلايا "بيروفسكايت" الشمسية ذات فاعلية عالية لتحويل الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون صينيون في جامعة شرقي الصين للمعلمين ومعهد نينغبوه لتكنولوجيا وهندسة المواد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، نوعا من خلايا بيروفسكايت الشمسية ذات فعالية عالية لتحويل الطاقة، حيث تعتبر خلايا بيروفسكايت الشمسية إحدى أهم التكنولوجيات الكهروضوئية الواعدة لتوليد الطاقة بتكلفة مخنفضة وفعالية عالية، إذ يواجه العالم تغيرا مناخيا ووضع أهدافا لخفض انبعاث الكربون.

وقال فانغ جيون فنغ، بروفيسور من جامعة شرقي الصين للمعلمين، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، إن خلايا بيروفسكايت الشمسية يمكن تصنيفها إلى نوعين، خلايا "أن-آي-بي" وخلايا "بي-آي-أن" المعكوسة، حيث يمكن للنوع الأخير إنتاج الطاقة الكهروضوئية باطراد جيد وفي درجة حرارة منخفضة، كما أنه متوافق مع خلية السيليكون الكريستالية لأجل تحقيق تنمية الخلايا المغلفة، مضيفا أنه الوقت الراهن، بلغت فعالية خلايا بيروفسكايت "أن-آي-بي" 25 بالمائة، فيما بقيت الفعالية القصوى لخلايا "بيروفسكايت بي-آي-أن" المعكوسة عند 22 إلى 23 بالمائة.

وأشار البروفيسور إلى أن الخلايا الجديدة من نوع "بي-آي-أن" المعكوسة تحقق فعالية تحويل الطاقة بأكثر من 24 بالمائة، قائلا "وفقا لمقالة بحثية نشرت مؤخرا في مجلة (العلوم) فإن الخلايا حافظت على أكثر من 90 بالمائة من الفعالية المذكورة خلال تشغيلها لمدة 1000 ساعة تحت الضوء عند درجة حرارة 55 درجة مئوية، و2200 ساعة في ظروف استخدام غير مواتية تسرع شيخوخة الخلايا مع درجة حرارة تبلغ 85 درجة مئوية".