شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يدرسون الجانب المظلم لكوكب المشتري الساخن" بالتفصيل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام علماء الفلك برسم خرائط الغلاف الجوى للكواكب الخارجية لفترة من الوقت، ولكن ثبت أن إلقاء نظرة فاحصة على جوانبها الليلية أمر بعيد المنال - حتى اليوم، وفقا لتقرير engadged .

وقدمت دراسة بقيادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أول نظرة مفصلة على الجانب المظلم لكوكب خارج المجموعة الشمسية "كوكب المشتري الساخن" من خلال رسم خرائط درجات الحرارة المرتكزة على الارتفاع ومستويات وجود الماء في WASP-121b، نظرًا لأن الكوكب البعيد (على بعد 850 سنة ضوئية) محبوس تدريجيًا أمام نجمه المضيف ، فإن الاختلافات عن الجانب المشرق لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا.

ويساهم الجانب المظلم للكوكب في دورة مياه شديدة العنف حيث يمزق جانب النهار الماء مع درجات حرارة تتجاوز 4940 فهرنهايت، ويكون الليل باردًا بدرجة كافية ("فقط" 2780 فهرنهايت على الأكثر) لإعادة تجميعها فى الماء.

والنتيجة تقذف ذرات الماء حول الكوكب بسرعة تزيد عن 11000 ميل في الساعة، وهذا الجانب المظلم بارد أيضًا بما يكفي لوجود سحب من الحديد وأكسيد الألمونيوم (معدن في الياقوت والياقوت الأزرق)، وقد ترى مطرًا مصنوعًا من الأحجار الكريمة السائلة والتيتانيوم بينما يبرد البخار من جانب النهار.

وجمع الباحثون البيانات باستخدام التحليل الطيفي من تلسكوب هابل الفضائي لمدارين في 2018 و 2019. استخدم العديد من العلماء هذه الطريقة لدراسة الجوانب الساطعة للكواكب الخارجية، لكن الملاحظات الجانبية المظلمة تطلبت اكتشاف التغيرات الطفيفة في الخط الطيفي الذي يشير إلى بخار الماء .

وساعد هذا الخط العلماء في إنشاء خرائط درجات الحرارة، وأرسل الفريق تلك الخرائط من خلال نماذج للمساعدة في تحديد المواد الكيميائية المحتملة.

يمثل هذا أول دراسة مفصلة للغلاف الجوي العالمي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويجب أن تساعد هذه النظرة الشاملة في توضيح المكان الذي يمكن أن تتشكل فيه كواكب المشتري الساخنة مثل WASP-121b، وبينما من الواضح أن عالم جوفيان مثل هذا خطير للغاية بالنسبة للبشر، يمكن أن تساعد الفحوصات الأكثر شمولاً للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية عند البحث عن كواكب صالحة للسكن حقًا .