شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير اسم المستخدم الخاص بك على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Snapchat أنه قريبًا جدًا سيتمكن المستخدمون أخيرًا من تغيير اسم المستخدم الخاص بهم، لذلك يمكن لمستخدمي snapchat التخلص أخيرًا من الاسم المحرج الذي صنعوه عندما كانوا مراهقين.

ويأتي التحديث المغير للتطبيق اعتبارًا من 23 فبراير، لذا، عندما تصبح الميزة متاحة ، كيف ستتمكن من تغيير اسم المستخدم الخاص بك؟





كيفية تغيير اسم المستخدم الخاص بك على Snapchatإذا كنت تريد تغيير اسم مستخدم Snapchat وقمت بتنزيل التحديث ، فاتبع الخطوات التالية:

- افتح شاشة ملف تعريف Snapchat الخاص بك عن طريق النقر على Bitmoji الخاص بك.

- اضغط على رمز "الترس".

- حدد "اسم المستخدم" ثم انقر على "تغيير اسم المستخدم".

- أدخل الاسم الجديد الخاص بك.

ويجب ملاحظة أنه لن يؤثر تغيير اسم المستخدم الخاص بك على أي أجزاء أخرى من ملفك الشخصي على Snapchat، لذلك، بينما سيكون اسمك مختلفًا، ستظل جهات الاتصال الخاصة بك أو Snap Score أو الذكريات كما هي تمامًا.