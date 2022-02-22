قرار بوتين يعصف بسوق العملات الرقمية.. بيتكوين تتراجع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - تأثرت أسعار العملات الرقمية بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا.

وتراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2021، وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وخطوات احتواء التضخم.

خسر سوق العملات الرقمية “الكريبتو” اليوم الثلاثاء نحو 7.33% من قيمته السوقية، ليصل حجمه إلى 1.66 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 105.76 مليار دولار.

ما يمر به سوق “الكريبتو” خلال الفترة الحالية يعد من أسوأ الفترات التي شهدتها العملات الرقمية، فصفعات البنوك المركزية مثل روسيا والصين والهند وماليزيا وتركيا ومصر بحظر التعدين وتداول العملات المشفرة كانت قوية، ورغم الدعم من “الشركاء الأوفياء للعملات الرقمية المشفرة” مثل إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا، وأمازون وتويتر، ممن ساهموا سواء بالشراء أو بالقبول بالسداد بالعملات الرقمية المشفرة، إلا أن التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا ومع ارتفاع لهجة التصعيد بالحرب بين روسيا وأوكرانيا فقدت العملات الرقمية المشفرة توازنها.

ويشكل اقتراب إعلان الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة خلال مارس/آذار المقبل بواقع 1.25% على ثلاث مراحل، الضربة القاصمة لتداولات العملات الرقمية المشفرة.

وفقدت بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن نحو 22.8% من قيمتها، فهي استهلت العام بقيمة 47.733 ألف دولار، فيما سجلت اليوم نحو 36.813 ألف دولار.

دعم العملات المشفرة

والملفت للنظر أن بتكوين لا تزال تتلقي الدعم، خصوصا أن آلاف الأردنيين يتجهون إلى العملات المشفرة، وسط نقص كبير في فرص العمل، وذلك على الرغم من الحظر والمخاطر في سوق تداول هذه العملات، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي (Al-Monitor).

وأشار التقرير إلى أن حوالي 129 ألف أردني -معظمهم من الذكور- يتداولون في العملات الرقمية، وفقا لتقرير صادر في يناير/كانون الثاني الماضي عن شركة “تريبل إيه” (TripleA) للدفع بالعملات المشفرة.

لكن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أكد خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن السلطات الأردنية تواصل حظر العملات الرقمية.

وحظت العملات الرقمية المشفرة على دعم أوكرانيا أيضا، وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي في البلاد، ميخايلو فيدوروف، بأن موافقة البرلمان الأوكراني على مشروع قانون العملات الرقمية في الأيام القليلة الماضية سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على عمليات تبادل العملات الرقمية، وبالتالي يمكن للأوكرانيين حماية أصولهم من سوء الاستخدام أو الاحتيال المحتمل.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 6.15% ليصل إلى 36813.56 دولار.

وهوى سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 8.19% إلى 2513.16 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 9.62% لتصل إلى 354.84 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 14.18% ليسجل 0.8345 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 13.24% إلى 0.6901 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 8.46% إلى 15.99 دولار.

وهوى سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 9.46% إلى 0.1265 دولار.

ونزل سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 10.11% ليصل إلى 102.06 دولار.

وانخفض سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 11.54% إلى 13.38 دولار.