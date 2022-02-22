أيهما أفضل.. سامسونج جلاكسي S22 أم هواوي P50 Pro؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - يبدو أن المنافسة في عالم الهواتف الذكية لعام 2022 ستكون خارج التوقعات، وفي هذا التقرير يتم المقارنة بينHUAWEI P50 Pro مقابل +Samsung Galaxy S22.

الكاميرا

امتداداً لإرث سلسلة هواتف P-Series السابقة، يأتي هاتف HUAWEI P50 Pro مزوداً بمجموعة كاميرات الرائعة. يتميز الهاتف بكاميرا True-Form Dual-Matrix التي تضم مصفوفة الكاميرا الرئيسية ومصفوفة SuperZoom. في هذا الهاتف، تحصل على كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أخرى أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل. وبصرف النظر عن مجموعة الأجزاء المادية للجهاز، ينتج محرك صور HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion صوراً أكثر إشراقاً ونقاءً مع مزيد من التفاصيل.

سترى أيضاً بعض التحسينات الجذرية في الألوان لأنHUAWEI قامت هذه المرة بتعديل أكثر من 2000 لون في التدرج اللوني الكامل. علاوةً على ذلك، يعمل نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma والدقة عالية الوضوح Super HDR خلف الكواليس لتحسين التفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي.

أيضاً، تدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يوفر لقطات واضحة من كل زاوية.

تُعد عدسة الزوم بيريسكوب الموجودة في هاتف HUAWEI P50 Pro ميزة مفيدة للغاية. فباستخدام هذه الكاميرا التي تمتلك نطاق تكبير يصل إلى 200 مرة، يُمكنك تقريب الأشياء البعيدة والتقاط صوراً مذهلة. ولمساعدة المستخدمين على التقاط صوراً أفضل، يتضمن الهاتف أيضاً الجيل الجديد من تقنية تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي AIS Pro وقطع أنظمة OIS الجديدة كلياً. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم الهاتف تحسينات ملحوظة على الصور من خلال ميزات التركيز التلقائي عالي السرعة، والغالق، والقياس الذكي، وتقنيات تقليل ضبابية الحركة.

ويأتي هاتف سامسونج +S22 مزوداً بثلاث كاميرات في الخلف وكاميرا سيلفي واحدة. يشتمل نظام الكاميرا الرئيسي على كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة تبلغ 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل. وتدعم كاميرا التقريب البصري 3X والتقريب الهجين 30X. للتعويض عن فقدان الجودة في التقريب الرقمي،

ويستخدم الهاتف بعض التحسينات البرمجية. بدورها، تُساعد ميزة Nightography الجديدة المستخدمين في التصوير في الإضاءة المنخفضة وفي الليل. أما بالحديث عن صور السيلفي، فلديك كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتوفر جودة صورة رائعة.

التصميم

سيكون من السهل تمييز هاتف HUAWEI P50 Pro عن الهواتف الأخرى بفضل تصميم الكاميرا ثنائية المصفوفة الأيقوني. فهي توازن بشكلٍ مثالي بين الشكل والوظيفة. ويعد إعداد الحلقة المزدوجة جميل من الناحية البصرية ويمكن التعرف عليه على الفور أثناء دمج أجهزة كاميرا الهاتف الذكي الأكثر تقدماً. يستخدم هاتف HUAWEI P50 Pro شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد مع كاميرا ذات ثقب واحد.

ومع شاشة HDR التي تدعم التدرج اللوني P3 الكامل، يوفر الهاتف تجربة بصرية مذهلة لمشاهدة الفيديو ولعب الألعاب الالكترونية على حدٍ سواء. هذا ويتميز HUAWEI P50 Pro بشاشة True-Chroma بمقاس 6.6 بوصة، ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز.

ويسمح معدل التحديث العالي البالغ 120 هرتز بعرض أكثر سلاسة، ويوفر معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس يبلغ 300 هرتز لوقت استجابة أسرع للشاشة. ومع تصنيف IP68، يُمكنك التأكد من أنك ستكون محمياً من العوامل المحيطة أثناء التنقل.

إذا كنت قد شاهدت هاتف Galaxy S21+ العام الماضي، فمن المؤكد أنك شاهدت هاتف S22+ أيضاً. من حيث التصميم، لم يتغير تصميم الهاتف كثيراً هذا العام، كما أن غلاف الكاميرا المميز الموجود على ظهر الهاتف من العام الماضي لم يتغير أيضاً. ومع ذلك، توجد بعض الاختلافات الطفيفة في ملمس الجهاز باليد.

فهو يشبه الصندوق قليلاً، وتأتي الحواف حادة أكثر. أيضاً، يأتي الهاتف أصغر قليلاً من حيث الحجم. وبينما تبلغ شاشة طراز العام الماضي 6.7 بوصة، يأتي هاتف S22+ بشاشة بحجم 6.6 بوصة.

البطارية والشحن

يُحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازناً مثالياً بين عمر البطارية وسرعة الشحن السريع. فهو يشتمل على بطارية ضخمة بسعة 4360 مللي أمبير في الساعة في جسمه النحيف، بينما يدعم أيضاً ميزة الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط سلكياً، و 55 واط لاسلكياً.

من جهتها، قامت شركة Samsung بتقليص سعة البطارية لطراز S22+ هذا العام، حيث ستحصل على بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة. لكن سرعة الشحن السلكي 45 واط واللاسلكي 15 واط أبطأ من هاتف HUAWEI P50 Pro، كما أن محول الطاقة بسعة 45 واط وكابل البيانات لا يأتيان في العلبة.

خصائص البرامج

يتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة EMUI 12 الذي ينتج واجهة مستخدم مبتكرة بمظهر نظيف وأنيق. ويُعد التحكم في أجهزة متعددة في وقتٍ واحد أمر سهل مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق Super Device. تُتيح علامة التبويب +Device في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة، أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى مثل تلفاز HUAWEI Vision، وسماعات FreeBuds، وجهاز MatePad اللوحي، وحاسوب MateBook المحمول.

وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يُمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضاً العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكياً بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يُمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقتٍ مضى.

وباستخدام HUAWEI P50 Pro، يُمكن للمستخدمين أيضاً تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

بدوره، يأتي هاتف +S22 مزوداً بواجهة One UI 4.1 من Samsung، والتي تستند إلى نظام التشغيل Android 12 الذي يوفر بعض التحسينات في تجربة المستخدم والمظهر المرئي. يُمكنك أيضاً الحصول على مجموعة من الرموز الجديدة وعناصر واجهة مستخدم جديدة.

وباستخدام إصدار One UI هذا، أعادت Samsung أيضاً تصميم لوحة الإعدادات السريعة، وأصبحت الرموز أكثر إحكاماً، وأصبحت عناصر التحكم الآن أكثر بساطة.

إن اختيار الهاتف الذكي المناسب ليس بالمهمة السهلة، ويميل الناس عادةً للحصول على ما هو جديد، إلا أنه من المفيد دائماً عمل المقارنات لمعرفة ما تقدمه الهواتف الذكية الحالية من مميزات، وقد تكون النتائج مفاجئة. وفي حين يعتبر هاتف Samsung Galaxy S22+ منافساً قوياً، فإن هاتف HUAWEI P50 Pro يُقدم للمستخدم كاميرات نجمية، ومظهر فريد، وعمر بطارية طويل مع سرعات شحن سريعة، مما يجعله هاتفاً ذكياً متفوقاً.