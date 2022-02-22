لا تخافوا ولكن احذروا .. موجة طقس سيئ تضرب مصر غدا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار، لمصراوي، اليوم السبت، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ابتداءً من مساء غدٍ الأربعاء لتتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن هذه الحالة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت منار غانم: مع دخول ساعات مساء الأربعاء، يبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه ناحية الشرق لنشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح مصاحب للرمال والأتربة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن نبدأ في التحسن النسبي اعتبارا من يوم السبت.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين، قائلة: "مش عاوزين ننخدع بالطقس الدافئ أو حالات الاستقرار في الأحوال الجوية لأننا مازلنا نعيش فترة تقلبات جوية بين حالات الاستقرار وعدم الاستقرار بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، حتى انتهاء فصل الشتاء، فعلينا الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترتي الليل والنهار، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.