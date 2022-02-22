شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة المشاركة السريعة الجديدة فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ انستجرام في طرح ميزة مشاركة سريعة جديدة لمستخدمي أندرويد وiOS، حيث تتيح لك الميزة مشاركة أي صورة أو مقطع فيديو أو بكرة بسرعة مع المستخدمين الذين تتفاعل معهم بشكل متكرر.

ورغم أن انستجرام لم يعلن رسميًا عن توفر الميزة، إلا أنه متاح بالفعل للعديد من المستخدمين، وتم دمج الميزة في مفتاح الإرسال الذي يمكن رصده أسفل كل منشور على انستجرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة لا تعرض سوى المستخدمين الأربعة الأوائل الذين تتفاعل معهم أكثر من غيرها، وحتى الآن، كان المستخدمون قادرين فقط على مشاركة منشور مع مستخدمين آخرين من خلال قائمة طويلة تعرض الرسائل المباشرة.

ولمعرفة كيفية استخدام ميزة مشاركة انستجرام الجديدة هذه، يمكنك اتباع هذه الخطوات أدناه.

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد وiOS.

2. قم بالتمرير لأسفل أو افتح المنشور الذي تريد مشاركته مع أصدقائك في الرسائل المباشرة.

3. اضغط مع الاستمرار على أيقونة الإرسال.

4. إذا تلقيت الميزة الجديدة، فستتمكن من رؤية نافذة منبثقة جديدة تحتوي على صور ملفات التعريف الخاصة بجهات الاتصال التي تتفاعل معها كثيرًا.

5. مرر إصبعك على عرض صورة المستخدم الذي تريد مشاركة المنشور معه واترك إصبعك.