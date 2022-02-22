شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف تحذف حسابك على سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأى مستخدم حذف حسابه على "سناب شات" سواء من خلال هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الشخصى له.

وسناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها ايفان شبيجل وبوبي ميرفى ثم طلبة جامعة ستانفورد.

عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين بحسب بعض تقارير.

إليك كيفية القيام حذف حسابك من هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصى في 4 خطوات:

1. انتقل إلى بوابة حساب Snapchat

إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فانتقل إلى بوابة حساب Snapchat وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الذي تريد حذفه. إذا كنت تستخدم التطبيق ، فانقر فوق الصورة الرمزية في الزاوية اليسرى العليا.

2. اضغط على زر الترس

انقر على رمز الترس أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة واختر "أحتاج إلى مساعدة" ضمن "الدعم".

3. انتقل إلى "حسابي والأمان"

بعد ذلك قم بالتمرير لأسفل إلى القسم المحدد بعلامة "حسابي والأمان" وانقر فوق "معلومات الحساب". انقر فوق "حذف حسابي" وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الذي تريد حذفه.

وستتلقى بريدًا إلكترونيًا من فريق Snapchat يؤكد اختيارك لحذف حسابك.

4. تم إلغاء تنشيط الحساب مع تحذير لمدة 30 يومًا

يتم بعدها إلغاء تنشيط حسابك رسميًا ، مما يعني أنه لديك الآن 30 يومًا حيث لا يمكنك التفاعل مع الأصدقاء على Snapchat ولكن حسابك لا يزال موجودًا.

لذلك إذا غيرت رأيك بشأن Snapchat ، يمكنك إعادة تنشيط حسابك بمجرد تسجيل الدخول.

إذا لم يكن هناك تفاعل خلال هذه الفترة ، فبعد 30 يومًا أخرى ، سيتم حذف حسابك تمامًا ، مما يعني أنه سيتم مسح حسابك وأصدقائك و Snaps والدردشات وبيانات الجهاز وما إلى ذلك من قاعدة بيانات مستخدمي Snapchat.

ووفقا لبعض تقارير تشير Snapchat إنهم سيظلون "يحتفظون ببعض البيانات الشخصية لبعض الاحتياجات القانونية والأمنية والتجارية" ، مثل المعلومات حول عمليات الشراء التي تتم من خلال التطبيق.