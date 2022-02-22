شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار هواتف آيفون القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبلغ قيمة جهاز iPhone القديم 18000 جنيه إسترليني - وهي أدوات نادرة قد لا تزال تملكها، إذا كنت قد حصلت على أجهزة Apple القديمة، فقد تكون جالسًا على ثروة مع زيادة قيمة المعدات القديمة.

بعض أجهزة iPhone و iPod و Mac القديمة التي كانت الأفضل في النطاق قبل بضع سنوات قد تصل قيمتها الآن إلى الآلاف.

هذا لأن منتجات Apple القديمة - حتى تلك التي تبدو قديمة - أصبحت مقتنيات مربحة.

على سبيل المثال تبلغ قيمة الجيل الأول من iPhone، على سبيل المثال، ما يصل إلى 18000 جنيه إسترليني في العبوة على موقع eBay، حسبما نقلت ذى صن عن الجارديان.

يُقال أن جهاز iPod الكلاسيكي الأصلي - الذي تم إطلاقه في عام 2001 - يصل إلى 36000 جنيه إسترليني على مواقع إعادة البيع.

حتى الطرازات الأحدث من أجهزة iPod المستخدمة تستخدم الآلاف مثل سعات التخزين الضخمة، والتي تتفوق على تلك الموجودة في معظم أجهزة iPhone الحديثة.

تم نشر دراسة حول أسعار منتجات Apple على مواقع إعادة البيع في عام 2016 من قبل شركة Terapeak، وهي شركة تتعقب أسعار المقتنيات.

أظهر الباحثون أن أجهزة iPod الكلاسيكية في عبواتها الأصلية تم تسعيرها بمستويات المقتنيات.

وأشاروا إلى أن إصدارًا خاصًا من الجيل الرابع باللونين الأحمر والأسود تم إصداره بالشراكة مع الفرقة U2 تم بيعه مقابل 90 ألف دولار (66 ألف جنيه إسترليني).

قالوا منذ أن أوقفت شركة آبل إنتاج جهاز iPod الكلاسيكي، ارتفع سعر الطرازات الأحدث بشكل كبير.

نما الطلب على منتجات Apple القديمة في السنوات الأخيرة ويتم الآن جمع الأدوات مثل التذكارات الرياضية.

في حديثه إلى صحيفة الجارديان، أشار تاجر eBay المحترف Hermie Brieto من لوس أنجلوس إلى أن تاريخ الشركة الغني كان يرفع الأسعار.

قال بريتو: "هذا لأن شركة آبل كانت موجودة منذ فترة والكثير من الناس يحبون أبل كثيرًا".

"أعتقد أن إمكانية التحصيل ترجع إلى ستيف جوبز وتاريخ شركة آبل."

لكن هناك بعض الأشياء التي عليك القيام بها قبل بيع جهازك القديم.

تذكر إعادة ضبط إعدادات المصنع على الهاتف بحيث يتم مسح جميع بياناتك ومعلوماتك الشخصية - يمكنك القيام بذلك باستخدام معرف Apple الخاص بك أو من خلال إعدادات جهازك.

يجب عليك أيضًا التأكد من إزالة أي أقفال لكلمة المرور على هاتفك وشحنه بالكامل قبل إرساله بعيدًا.