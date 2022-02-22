شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تنظيف لوحة الماوس بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تعلم أن لوحة الماوس سواء المصنوعة من القماش أو البلاستيك، قد تتلوث بمرور الوقت مع كثرة الاستخدام وعدم التنظيف، حيث لا تظهر لوحات الماوس الكثير من التلوث، لكن هذا لا يعني عدم وجود الجراثيم لعدم الاهتمام بتعقيمها، سواء تم استخدامها للعمل أو اللعب.

وتنظيف لوحة الماوس ليس عملاً مرهقًا، حيث يمكن استخدام الطريقة التالية (من موقع الألعاب Glorious) لأي لوحة ماوس قماشية أو بلاستيكية لا تتضمن أي نوع من التقنيات مثل منفذ USB:

انقع لوحة الماوس في حوض أو وعاء مملوء بالماء والصابون اللطيف.

باستخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة أو قطعة قماش ، قم بفرك لوحة الماوس برفق.

نظف لوحة الماوس بالماء البارد حتى يختفي الصابون تمامًا.

جفف لوحة الماوس بمنشفة نظيفة، اتركه يجف تمامًا في الهواء قبل استخدامه مرة أخرى.

يستغرق هذا 24 ساعة على الأقل.

بعض مساند الماوس المصنوعة من القماش قابلة للغسل في الغسالة واتباع الخطوات التالية:

ضع لوحة الماوس في الغسالة وأضف كمية صغيرة من المنظف.

باستخدام الماء البارد فقط ، قم بتشغيل الجهاز على دورة لطيفة.

أخرجيها من الغسالة ثم جففيها بالهواء لمدة 24 ساعة على الأقل.

يمكن تنظيف مساند الماوس البلاستيكية بسرعة، دون الحاجة إلى الماء.

جرب هذه الطريقة من Real Simple:

باستخدام رذاذ التنظيف قم برش سطح لوحة الماوس البلاستيكية برفق.

امسح رذاذ التنظيف بقطعة قماش نظيفة.

إذا كانت أي منطقة متسخة بشكل واضح، استخدم القليل من شحم الكوع الإضافي.

قم بإنهائه بضغطة واحدة من المناديل المطهرة.

اتركه ليجف في الهواء قبل استخدام لوحة الماوس مرة أخرى.

لا توجد قاعدة صارمة بشأن عدد مرات تنظيف لوحة الماوس، ولكن ما لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.