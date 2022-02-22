شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Mini وiPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 5، كما يلى:



-هاتف iPhone 13 Mini -هاتف iPhone 13 Mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.



هاتف iPhone 5: هاتف iPhone 5: تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد: يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.