رائد فضاء يوثق 100 يوم في مهمته الأولى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:34 مساءً

من خلال عمله الفضائي أكمل رائد الفضاء الألماني, ماتياس ماورر، 100 يوم عمل من مهمته الأولى في محطة الفضاء الدولية, في 19 فبراير.

وبهذه المناسبة كتب ماورر على حسابه الخاص “تويتر” مغرداً “إن 100 يوم تبدو طويلة، لكنني أشعر وكأني وصلت للتو.

وأضاف: “هناك الكثير لنتعلمه وندرسه”، مؤكدا أنه يستمتع في مهمة “القبلة الكونية”.

وأرفق رائد الفضاء الألماني تغريدته بالعديد من الصور التي ظهر فيها زملاؤه، بعضها صعد إلى الفضاء معه في المركبة (SpaceX Dragon) والبعض الآخر كان موجودا من قبل في محطة الفضاء الدولية.

وأظهرت بعض الصور ماورر طائراً داخل محطة الفضاء الدولية، نتيجة انعدام الجاذبية، ولم ينس ماورر التقاط صور لكوكب الأرض.

ورائد الفضاء الألماني جزء من مشروع يسعى لدراسة تأثير الجاذبية الصغرى وفهم أعمق لتأثيرات الرحلات الفضائية الطويلة على جسم الإنسان.