شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية الدولية تستقبل مركبة شحن أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن نجاح إطلاق مركبة شحن أمريكية أخرى نحو المحطة الفضائية الدولية، وفقا لتقرير Rt.

وقال بيان صادر عن الوكالة جرت بنجاح عملية إطلاق صاروخ Antares مع مركبة الشحن الأمريكية Cygnus من مطار فضائى بولاية فرجينيا، وأطلق الصاروخ نحو الفضاء بتمام الساعة 12:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحملت المركبة إلى المحطة أكثر من 3.7 طن من الحمولة التي شملت معدات ومواد لإجراء التجارب العلمية، ومواد طبية سيتم اختبار تأثيراتها في ظروف انعدام الجاذبية، ومعدات حديثة لتوليد الأكسجين للمحطة، ومعدات لإجراء اختبارات إنماء النباتات في الفضاء.

ومن المخطط أن تصل المركبة إلى المحطة وتلتحم بها اليوم الاثنين 21 فبراير الجارى، ليشرف على عملية التحامها رائدا الفضاء التابعان لناسا، رجا شاري وكايلا براون، كما يفترض أن تبقى هذه المركبة ملتحمة بالمحطة عدة أشهر وبعدها سيتم تحميلها بالنفايات والمعدات والأدوات التي لم تعد ضرورية للرواد ليم إرسالها نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوى.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت قبل هذه المرة مركبة من نوع Cygnus نحو المحطة الفضائية في أغسطس السابق، وانفصلت تلك المركبة عن المحطة في 20 نوفمبر الماضي، كما أرسلت عدة مركبات شحن من نوع Dragon من تطوير شركة "سبيس إكس".

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.