شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يضيف حلقات حية على غرار تيك توك لإظهارها عند بث القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيف موقع YouTube مؤشرًا جديدًا لإظهاره عندما يتم بث قناة مباشرة على المنصة، حسبما أعلن مدير المنتج نيل موهان على Twitter، ويتكون من إظهار حلقة بها كلمة "مباشر" حول صورة الملف الشخصي للقناة أثناء البث المباشر، والتي يمكنك الضغط عليها للانتقال مباشرة إلى البث المباشر، ويجب أن تسهل هذه الميزة العثور على المحتوى المباشر حاليًا أثناء تصفحك لموقع YouTube، وفقا لتقرير theverge.

وإذا كانت الميزة تبدو مألوفة، فقد يكون ذلك بسبب استخدامها بالفعل فى خدمتين أخريين، ويستخدم TikTok تأثير حلقة نابضة مماثلة على صورة الملف الشخصى للقناة إذا كانوا يتدفقون مباشرة عند التمرير عبر الفيديو الخاص بهم فى حسابك.

كما يُظهر Instagram أيضًا حلقة ملونة حول صور الملف الشخصى لحسابات البث المباشر عندما يتم عرضها فى الجزء العلوى من حسابك. لايك ستوريز " like Stories " التى بدأت فى الأصل كميزة قبل استنساخها سريعا من سناب شات قبل أى منصة أخرى ويبدو أن واجهة المستخدم للحلقة الحية كانت مثالية للغاية بحيث لا يمكن دمجها في YouTube.

ولكن أكبر مثال على الإلهام الذي يستمده موقع YouTube من TikTok هو بلا شك " شورتات " ، وهي ميزة تتيح لك تصفح محتوى فيديو قصير باستخدام موجز تمرير عمودى.