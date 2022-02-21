لـ5 دول فقط.. ميزة استثنائية من”سكايب”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

كشف تطبيق “سكايب” ( Skype)، عن ميزة مهمة يمكن الاعتماد عليها في الطوارئ.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن مستخدمي تطبيق Skype في الولايات المتحدة، سيكون بإمكانهم استعمال التطبيق لإجراء مكالمات الطوارئ، والاتصال بالرقم 911 من حواسبهم مباشرة.

كما ستكون الميزة الجديدة، قادرة على تحديد موقع صاحب الاتصال، وإرسال خدمات الإنقاذ له.

وأشار القائمون على تطبيق Skype ، إلى أن الميزة الجديدة تعمل أيضا في أستراليا، وبريطانيا، والدنمارك، وفنلندا، ويمكن الاعتماد عليها في حال توقف الشبكات الخلوية، أو شبكات الهاتف الأرضية عن العمل، لكن بشرط اتصال الحاسب بشبكة إنترنت، وذلك حسب موقع روسيا اليوم.

وأوضح خبراء التقنية، أن ميزة Skype الجيدة تختلف من حيث آلية العمل عن مكالمات الطوارئ التي يجريها الناس عادة عبر الهواتف، لذا ينصح أن تستعمل فقط في البلد الأساسي المسجل في حساب المستخدم على التطبيق.

ويرى بعض المختصين، أن الميزة المذكورة من المحتمل أن تتعرض لخلل في العمل بسبب انقطاع خدمات الإنترنت، أو بسبب خلل تقني في التطبيق لذا ينصح الاعتماد بشكل رئيسي على الاتصالات الهاتفية التقليدية في حال تعرض الشخص لطارئ ما وحاجته لطلب النجدة.