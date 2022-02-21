Watch Blaze.. ساعة ذكية مقاومة للماء ومتعددة الأوضاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 8:00 مساءً

أعلنت شركة “بوت” “Boat” ساعتها الذكية Watch Blaze الجديدة متعددة الأوضاع، التي تتمتع بمقاومة للماء حتى ضغط 3 ATM.

وأوضحت الشركة الهندية أن الساعة مزودة بشاشة قياس 1.75 بوصة بدقة وضوح 320×385 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 500 قنديلة/م2.

معالج أبلو

وينبض بداخل الساعة المعالج Apollo 3 Blue Plus، كما أنها مزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب؛ حيث يمكن أيضا قياس تشبع الأكسجين.

ويتوفر 14 وضعا رياضيا لتسجيل الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الجري والمشي لمسافات طويلة وتمارين تقوية العضلات.

ويمكن للساعة الذكية عرض الإشعارات من الهاتف الذكي، بينما تصل فترة تشغيل البطارية إلى 10 أيام.

ساعة ذكية لا تحتاج لهاتف لتشغيلها

وكانت شركة “بوت” في شهر يناير الماضي قد أطلقت ساعتها الذكية Xplorer ، التي تمتاز بمقاومة الماء حتى 5 ATM.

وأوضحت “بوت” أنه بفضل وحدة GPS المدمجة بالساعة يمكن تسجيل المسافة المقطوعة أثناء الجري حتى بدون هاتف ذكي متصل.

وتم تجهيز الساعة الذكية بشاشة قياس 1.3 بوصة وبدقة 240 × 240 بيكسل، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب.

ويتم دعم تسجيل مجموعة متنوعة من الرياضات، مع عرض الإشعارات وبيانات الطقس مباشرة على الساعة. وتم تجهيز الساعة ببطارية سعة 210 مللي أمبير ساعة مع مدة تشغيل تصل إلى 10 أيام.