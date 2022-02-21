شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط منظرًا ملحميًا لثلاث مجرات تندمج فى واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائى ما لا يقل عن ثلاث مجرات في طور الاندماج لتصبح واحدة، تسمى IC 2431، ويقع هذا الجسم على بعد 681 مليون سنة ضوئية في كوكبة السرطان، ويظهر ما يمكن أن يحدث عندما المجرات تصطدم وتندمج في بعضها البعض، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتجذب قوى الجاذبية الهائلة لمثل هذا الاندماج المجرات إلى أشكال مستطيلة، على الرغم من أن العملية ليست مدمرة تمامًا - هناك أيضًا تكوين نجمي وفير يحدث في أجزاء من الاندماج، مع ولادة نجوم جديدة وسط الفوضى، قد تكون بعض المناطق الأكثر نشاطًا فى منتصف عملية الدمج مباشرةً، على الرغم من أن هذا لا يمكن رؤيته فى الصورة لأن سحابة كثيفة من الغبار تحجب المركز.

ومن الحقائق البارزة حول هذا الكائن أنه تم التحقيق فيه باستخدام أحد أقدم وأكبر مشاريع علوم المواطن فى علم الفلك، مشروع Galaxy Zoo، الذي بدأ في عام 2007، هو الآن في نسخته الخامسة عشر وقد جمع أعضاء من الجمهور للمساعدة في تحديد وتصنيف المجرات وعمليات الدمج والمستعرات الأعظمية.

وكتب علماء هابل: "كان مشروع Galaxy Zoo الأصلي أكبر إحصاء للمجرات تم إجراؤه على الإطلاق واعتمد على وقت التعهيد الجماعى لأكثر من 100000 متطوع لتصنيف 900000 مجرة ​​غير مختبرة، وحقق المشروع ما كان يمكن أن يكون سنوات من العمل لعالم فلك محترف فى 175 يومًا فقط وأدى إلى تدفق مستمر من مشاريع علمية فلكية مماثلة للمواطنين.

وتضمنت مشاريع Galaxy Zoo اللاحقة أكبر دراسات على الإطلاق لعمليات اندماج المجرات والمجرات القزمة المدية، بالإضافة إلى اكتشاف أنواع جديدة تمامًا من مجرات تشكل النجوم المدمجة.