شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تطبيق ترامب الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي على نظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شبكة Truth Socail وهي شبكة وسائط اجتماعية طورتها شركة الوسائط الجديدة للرئيس السابق دونالد ترامب على iOS App Store في الولايات المتحدة.

ذكرت رويترز أن تطبيق iOS كان متاحًا للتنزيل قبل وقت قصير من منتصف الليل، بالتوقيت الشرقي، قبل يوم الرؤساء الموافق21 فبراير.

ويبدو أن الخدمة تم تصميمها بشكل وثيق على Twitter، والتي كانت في السابق منصة وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لدى ترامب.

تم حظر الرئيس السابق من المنصة في أوائل عام 2021 بعد أن قال تويتر إنه كان يحرض على العنف في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي حسبما نقل موقع The verege عن رويترز.

يتم تحميل موقع Truth Social على فترات متقطعة، ولكنه يجمع الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين يرغبون في الاشتراك.

موقع غير مؤمن من خلال HTTPS ، مما يعني أن أي معلومات يتم إرسالها ستكون مرئية للوسطاء على الشبكة حسبما نقل التقرير.

يتضمن الموقع أيضًا التزامًا عامًا بمبادئ المصدر المفتوح، وهو تنازل من تعارضه السابق مع مشروع Mastodon.