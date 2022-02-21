شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر تصميما جديدا لمستخدمى "أيفون".. هل وصلك التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ WhatsApp مؤخرًا في اختبار تغيير تصميم جديد للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فمع التحديث التجريبي، بدأت الشركة في طرح واجهة مستخدم جديدة للمكالمات الصوتية الجماعية.

والآن، يقال إن واتس آب قد بدأ في اختبار تصميم مشابه لتطبيق iOS أيضًا، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن WABetaInfo ، طرح WhatsApp واجهة المكالمات الصوتية الجماعية الجديدة لمستخدمي iOS مع التحديث التجريبي الأخير.

التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 22.5.0.70، حيث تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و أندرويد، ويكشف التقرير أيضًا أن النظام الأساسي يقوم بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية، وتتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية.

ووفقًا لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo ، فإن التغييرات في التصميم ضئيلة للغاية ولكنها توفر مظهرًا محدثًا للصفحة، ويشير التقرير أيضًا إلى أن التصميم الجديد يتم طرحه لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من iOS حاليًا، لكن النظام الأساسي سوف يوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة، ونظرًا لأن الميزة متوفرة فقط في الإصدار التجريبي، فمن غير المعروف بعد متى سينتقل التصميم إلى الإصدار العام.