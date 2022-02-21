يضرب البلاد بدءًا من الأربعاء .. مصر تتعرض مجددا للطقس السيئ

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسود على البلاد بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحالة سببها التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع ستة كيلومترات من سطح الأرض مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن هذه الحالة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وفيما لم توضح «منار» موعد انتهاء هذه الموجة، فقد أشارت إلى أنّ هيئة الأرصاد ستصدر لاحقًا تفاصيل مُحدثة بشأن التقلبات الجوية في الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أنّ هذه الفترة دائمًا ما تشهد تقلبات جوية بين النهار والليل، حيث تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى بأكثر من 10 درجات.