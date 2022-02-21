شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحذر من استخدام metaverse كأداة لجمع الأموال بشكل غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في الصين تحذيرًا من استخدام metaverse كأداة لجمع الأموال بشكل غير قانوني، وسط اهتمام واسع النطاق بالقطاع الخاص في البلاد.

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت إن بعض الشركات تشارك في جمع أموال بشكل غير قانوني والاحتيال والمضاربة على العقارات الافتراضية.

وقال البيان "احذر من التعرض للخداع، وإذا وجدت أدلة على جرائم غير مشروعة مشتبه بها، يرجى إبلاغ الإدارات المحلية ذات الصلة بهذا الأمر"، وتراكم المستثمرون ورجال الأعمال وعمالقة التكنولوجيا الصينيون الراسخون في "metaverse" للبلاد، الموصوف بأنه مساحة افتراضية مشتركة تطمس الحدود بين العالمين على الإنترنت وغير المتصلين، لكن الحماسة قوبلت بردود فعل متباينة من السلطات الصينية.

وبينما أصدر الحزب الشيوعي الحاكم ووسائل الإعلام الحكومية دعوات للحذر وحذروا من خطر حدوث فقاعة ميتافيركس بسبب الإفراط في التكهنات والتمويل، فقد عقدت بعض الحكومات المحلية ندوات حول هذا الموضوع ووصفت أيضًا كيف يمكن استخدامها للانتشار.