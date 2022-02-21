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تكنولوجيا: "جوجل" تستعد لطرح هاتفين جديدين

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القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة "جوجل" لطرح هاتفين جديدين خلال الفترة المقبلة، ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية فإن "جوجل" سرّبت عن طريق الخطأ هاتفين مقبلين تستعد الشركة لطرحمها، ويحمل الهاتفان اسم "Pixel 7" و"Pixel 7 Pro" وتم عملية تطويرهما في "جوجل" تحت الاسمين الكوديين "Cheetah" و"Panther". 

 

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" تباعا عن تفاصيل إضافية عن الهاتفين، حيث اعتادت الشركة على إظهار تفاصيل بسيطة للجمهور قبل تقديم هواتفها وطرحها في الأسواق بشكل رسمي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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