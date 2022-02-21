شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تستعد لطرح هاتفين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة "جوجل" لطرح هاتفين جديدين خلال الفترة المقبلة، ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية فإن "جوجل" سرّبت عن طريق الخطأ هاتفين مقبلين تستعد الشركة لطرحمها، ويحمل الهاتفان اسم "Pixel 7" و"Pixel 7 Pro" وتم عملية تطويرهما في "جوجل" تحت الاسمين الكوديين "Cheetah" و"Panther".

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" تباعا عن تفاصيل إضافية عن الهاتفين، حيث اعتادت الشركة على إظهار تفاصيل بسيطة للجمهور قبل تقديم هواتفها وطرحها في الأسواق بشكل رسمي.